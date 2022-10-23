Куда пропал лучший бомбардир чемпионата России? Он восхищал фанатов «Спартака», а потом слил карьеру ради тусовок

Недавно ветеран и бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло назвал Квинси Промеса лучшим футболистом в истории клуба. За красно-белых играли легенды вроде Никиты Симоняна, Ильи Цымбаларя и Федора Черенкова, поэтому такое признание выглядит весьма спорным.

Зато статус главного легионера в спартаковской истории голландец точно заслуживает, хотя кое-кто мог бы с ним за него поконкурировать — если бы тренировки были для него важнее пьянок и светской жизни. Речь о Веллитоне, которому 22 октября 2022-го исполнилось 36.

Веллитона сразу невзлюбили, а потом он заткнул ненавистников убойной статистикой

Бразилец оказался в Москве в 2007 году и моментально нарвался на хейт фанатов — взял 11-й номер, под которым ранее творил магию Андрей Тихонов. За это новичка поприветствовали оскорбительным баннером, где его обозвали обезьяной и призвали вернуться домой.

«Спартак» назвал авторов данного «творчества» провокаторами, которые позорят клуб, наш футбол и всю Россию. Вскоре и сам игрок доказал, что к нему стоит проявить уважение — забил за 22 встречи 10 мячей. Но то было лишь разминкой.

Большую часть чемпионата-2008 Велик, как его прозвали болельщики, пропустил из-за проблем со здоровьем. А потом поразил высочайшей результативностью, которую в России за 13 лет перебил только Сейду Думбия в долгоиграющем переходном сезоне-11/12.

Веллитон составил убойную связку с земляком Алексом и, будто не напрягаясь, закинул 21 гол в РПЛ-2009. Он казался на фоне большинства защитников одновременно Усейном Болтом, который запросто от всех убегает, и Сергеем Бубкой, постоянно забивая головой с далеко не самым высоким ростом 1,75 м.

Через год в его копилке было еще 19 банок, и он стал дважды подряд лучшим бомбардиром турнира. Такую ачивку за 19 лет с развала СССР активировали только Веллитон, Олег Веретенников и Роман Павлюченко. Позже она покорилась также Федору Смолову и Артему Дзюбе.

Однажды Велик и вовсе оформил хет-трик за 6 минут, деклассировав оборону «Томи». Конечно же, это вечный рекорд РПЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OcG2bZJMb1g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тогда казалось, что вскоре Веллитон укатит покорять топовый чемпионат — по словам бывшего гендиректора красно-белых Романа Асхабадзе, за бразильца предлагали 18 млн евро. Или хотя бы продолжит разрывать РПЛ, тем более он хотел выступать за сборную России. Однако разорвалась в итоге только его карьера, и тому было 5 причин.

Первая причина — обжорство

Тренировавший «Спартак» Валерий Карпин штрафовал игроков за лишний вес, и южноамериканский форвард был постоянным должником. При расценке в 100 долларов за 100 грамм сверх меры он мог за месяц отдать несколько тысяч.

«Вывешивали список, кто сколько должен. Мы, молодые, следили за собой. У меня вроде не было ни одного штрафа. У кого-то по 100−200 долларов, а у Веллитона — 3000, 5000. На сборах он мог держаться, а потом вечером становилось тяжело, и он заказывал себе в номер какой-нибудь гамбургер или карбонару. Плевал уже на эти штрафы», — признавался экс-одноклубник Велика Роман Шишкин.

Не помогали даже вечерние взвешивания, ведь утром Веллитону мешал… эрегированный член.

— Расскажу реальную историю, больше похожую на анекдот. Если что, Карпин подтвердит. Помните Велика? У него были проблемы с весом, а штрафы были за каждые лишние 100 грамм. И вот приходит он к доктору и говорит, что взвешиваться будет вечером: «С утра у меня член стоит, а это плюс 1 кг», — с улыбкой на лице вспоминал бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов.

Неудивительно, что у Веллитона растворился его главный козырь — скорость — а выезжать на других у него не получалось. Тем более футболист был любителем не только плотно поесть, но и выпить.

Вторая причина — любовь к вечеринкам

Бразилец не устоял перед соблазнами Москвы — его частенько замечали нетрезвым в различных ночных заведениях. В ноябре 2010-го, например, СМИ раскрыли масштабную пьянку с участием Велика и его земляка-одноклубника Ари. Веллитона вдобавок засветили с сигаретой в руках.

Прогремел и другой случай, где восстанавливающегося от травмы Веллитона в 2012 году застукали на танцполе с сигаретой и литровой бутылкой виски. По словам Карпина, похождения нашего героя начались еще во времена его бомбардирских подвигов, но пьяные выходки терпели, пока он приносил пользу. Тренер «Спартака» считал, что на Веллитона плохо повлияла его возлюбленная. Не та, которая прилетела к нему из Бразилии, а та, которую он нашел в столице России.

Третья причина, по версии Карпина, — Виктория Боня

Бразилец рано женился — в 16 лет. Через 4 года в их совместной с супругой жизни случился переезд в Москву, а еще через год — рождение ребенка. Семья Велика пробыла с ним в столице России до 2009-го, а потом заскучавший форвард встретил в клубе звезду популярного телешоу «Дом-2» Викторию Боню и тут же забыл про все на свете.

Сложно сказать, что больше стукнуло в голову Веллитону, алкоголь или любовь, но наш герой предложил Боне руку и сердце в первый же день знакомства. Провстречались они, впрочем, недолго, до начала 2010-го, зато тренер «Спартака» связывал загулы футболиста именно с этим романом.

«То, что у нас с Карпиным не сложились отношения, это факт. Хотя мы с ним виделись только один раз, случайно пересеклись в ресторане. Он сразу выдал: “Странно: пятница, вечер, а ты еще не пьяная”. Нормально? Я, правда, тут же нашлась: “Да вот Веллитон уехал, пить стало не с кем”. Карпин очень любит Веллитона, но, на мой взгляд, чересчур вмешивается в его личную жизнь, не имея на это права.



Я считаю, Карпин абсолютно необоснованно связывал со мной все “выходы” Веллитона куда-то. Якобы из-за меня Веллитон мог пойти в клуб, когда ему нужно было спать. Только товарищ Карпин никак не хочет посмотреть на цифры и понять, что именно тогда, когда мы встречались с Веллитоном, он был лучшим форвардом в РПЛ. Вот этого Карпин не видел, а замечал только всякую ерунду!» — говорила Боня.

Четвертая причина — вероятная симуляция травм

В 2012-м Карпин вышел на откровенный разговор с болельщиками и согласился, когда футболиста из его команды обозвали человеком нетрадиционной ориентации с больной пяткой. Речь шла о Веллитоне. Бразилец жаловался на боли именно в этой части тела, объяснив все предельно просто: «Играл с ребенком, прыгнул за шариком. Приземлившись, ощутил резкую боль в пятке. Даже не думал, что так бывает».

Странное повреждение и не менее странное объяснение — чего только не случается. Проблема в том, что с Великом такое происходило постоянно: он травмирует то спину, то ключицу, то лодыжку, то пах. Всего нападающий, согласно Transfermarkt, пропустил из-за проблем со здоровьем 65 (!!!) матчей за «Спартак» в течение шести лет. Из-за этого у него в России сложилась репутация симулянта, а на фоне загулов бразильца такое суждение не выглядело нелогичным.

Пятая причина — тот самый эпизод с Игорем Акинфеевым

Веллитон пропускал матчи РПЛ не только из-за повреждений, но и из-за длительной дисквалификации. Причем в те времена его ненавидели куда сильнее, чем когда-либо, ведь он надолго травмировал главного вратаря России Игоря Акинфеева.

В августе 2011-го бразилец протаранил голкипера в верховой дуэли, а тот неудачно приземлился, разорвал «кресты» и приходил в себя 8 месяцев. Игорь восстановился до Евро-2012, но не набрал былую форму и провел крупный турнир в запасе — Дик Адвокат выбрал первым номером Вячеслава Малафеева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5dF7H84BWp0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

КДК за тот поступок выдал Велику бан на 6 матчей, а болельщики припомнили ему прежнее столкновение с Владимиром Габуловым и прозвали палачом вратарей. Более того, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев намекнул, что бразильцу стоит осторожнее ходить по улицам.

Форварда натурально затравили, а репутация работала против него максимально строго. Отбывая дисквалификацию и играя за молодежку «Спартака», он наступил на руку вратарю «Крыльев», но судья посчитал, что на голову, и моментально достал красную. Голкипер даже высказал ему, что нарушения не было. Не помогло.

«У меня только одна просьба: относитесь ко мне объективно, и больше ничего. Не стоит из меня делать серийного убийцу», — заявил в сентябре 2011-го Веллитон. Через месяц он забьет «Зениту» последний гол в составе «Спартака», хотя проведет за клуб еще 17 официальных матчей.

Конфликт с Акинфеевым окончательно добил карьеру бразильца — не только российскую, а вообще. Спустя годы Игорь признался: «Никакой обиды и зла на Веллитона больше нет». У Велика еще был шанс заиграть на топ-уровне, тем не менее он упустил и его.

После «Спартака» карьера Веллитона схлопнулась. Он до сих пор благодарен российским болельщикам, несмотря на негатив

Зимой 2013-го поникший бразилец покинул Москву и отправился в арендное турне, но нигде не заиграл: ни на родине в «Гремио» (4 матча и 0 голов) и «Сан-Паулу» (15 матчей и 3 гола), ни в «Сельте» (5 сыгранных минут) — там он попался за нетрезвым вождением, превысив норму в 5 раз.

Упустив шанс засверкать на топовом уровне Испании, в августе 2014-го некогда главный актив РПЛ отпустили всего за 1 млн евро в турецкий клуб-ноунейм «Мерсин Идманюрду». Веллитону удалось более-менее воскресить способности бомбардира в Турции: за 4 года он оформил 28 банок в 79 матчах «Мерсина» и «Кайсериспора». Вот только ему уже исполнилось 30, и о выдающемся продолжении карьеры речи не шло.

Футбольную старость Велик встретил в Арабских Эмиратах, в течение четырех лет радуя шейхов в составах «Шарджи» и «Аль-Васла» — настрелял 49 голов в 80 встречах. В интервью Sport24 он признавался, что кайфует там и не променял ОАЭ на «Локомотив». Еще футболист рассказал про интерес «Ливерпуля» в конце нулевых, и это заявление совсем не кажется бредовым на фоне крутости бразильца тех времен.

Удивительно, но Веллитон до сих пор не завершил карьеру, хотя ему уже 36. В 2021 году он вернулся в родной «Гояс», провел 8 игр, забил 1 мяч и перешел в другой клуб второй бразильской лиги — «Гремио Новуризонтино». Там он тоже не задержался, сыграл в 10 встречах, снова отличился одним голом и в конце сентября остался свободным агентом. Пока что о завершении карьеры форвард не объявлял, значит, надеется еще поиграть, пусть и на локальном уровне.

Несмотря на все проблемы в России, именно у нас Веллитон сверкал ярче всего. Он сохранил не только три серебряные медали, но и любовь к красно-белому движу:

«У меня самые хорошие воспоминания о спартаковских болельщиках и людях в России вообще. Счастлив, что они по-прежнему помнят меня, мои выступления и мои голы. Не исключаю, что однажды вновь приеду в Россию, чтобы отблагодарить фанатов за любовь ко мне и вспомнить прежние времена», — откровенничал Веллитон в январе 2020-го.

Было бы крайне символично, если «Спартак» заявил бы Велика на остаток сезона и тот провел бы последний матч в карьере именно в красно-белой футболке. В той самой, где он когда-то царил на поле.