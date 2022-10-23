ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче чемпионата России по футболу

Голом в составе ЦСКА отметился Федор Чалов (7-я минута), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Ренато Гойкович (20). У «Оренбурга» дубль оформил Владимир Сычевой (18; 64, с пенальти).

Сычевой забил 11 мячей в нынешнем чемпионате и догнал в списке лучших бомбардиров нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Чалов отметился десятым голом и занимает третье место в списке самых результативных игроков РПЛ.

В матче с «Оренбургом» ЦСКА руководил помощник Владимира Федотова Олег Фоменко. Главного тренера ЦСКА дисквалифицировали на один матч за перепалку с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 13-го тура чемпионата России (2:2). Федотов с 2017 по 2019 год возглавлял «Оренбург», по итогам сезона-2017/18 он вывел команду в премьер-лигу.

ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Оренбург» впервые в нынешнем чемпионате сыграл вничью. Команда Марцела Лички с 19 очками располагается на девятой строчке.