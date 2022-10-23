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16:15 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче чемпионата России по футболу

ОРЕНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2 в гостевом матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.

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Источник: РИА "Новости"

Голом в составе ЦСКА отметился Федор Чалов (7-я минута), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Ренато Гойкович (20). У «Оренбурга» дубль оформил Владимир Сычевой (18; 64, с пенальти).

Сычевой забил 11 мячей в нынешнем чемпионате и догнал в списке лучших бомбардиров нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Чалов отметился десятым голом и занимает третье место в списке самых результативных игроков РПЛ.

В матче с «Оренбургом» ЦСКА руководил помощник Владимира Федотова Олег Фоменко. Главного тренера ЦСКА дисквалифицировали на один матч за перепалку с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче 13-го тура чемпионата России (2:2). Федотов с 2017 по 2019 год возглавлял «Оренбург», по итогам сезона-2017/18 он вывел команду в премьер-лигу.

ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Оренбург» впервые в нынешнем чемпионате сыграл вничью. Команда Марцела Лички с 19 очками располагается на девятой строчке.

В заключительном туре первого круга РПЛ ЦСКА 29 октября в гостях сыграет с «Локомотивом». «Оренбург» 28 октября примет воронежский «Факел».

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