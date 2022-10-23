Самый смешной момент тура в РПЛ: футболист ЦСКА вышел в футболке с чужой фамилией — его отправили переодеваться!
Теперь армейцам грозит штраф.
Теперь армейцам грозит штраф.
В 14-м туре РПЛ «Оренбург» и ЦСКА выдали результативный матч (2:2), главным украшением которого стал гол Федора Чалова пяткой. Нападающий армейцев здорово разобрался в штрафной «Оренбурга» и прокинул мяч между ног голкипера Алексея Кеняйкина.
Но не обошлось и без комичного эпизода. На второй тайм защитник ЦСКА Милан Гайич (22-й номер) вышел в футболке своего партнера по команде Адольфо Гайча (21-й номер).
На 54-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов заметил, что серб играет не под своей фамилией и остановил игру. Забавно, что сам Гайич поначалу не понял, что от него хочет судья. Футболиста отправили переодеваться, а спустя три минуты он вернулся на поле и продолжил игру — все это время ЦСКА играл вдесятером.
По информации телеграм-канала «Первый спорт», теперь армейцам может грозить штраф в размере от 20 до 150 тысяч рублей за ошибку с формой Милана Гайича. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, это является «иным нарушением регламента соревнований».
После ничьей с «Оренбургом» у ЦСКА продолжилась полоса неудач. Команда Владимира Федотова не может выиграть четыре матча подряд во всех турнирах — 19 октября армейцы проиграли «Торпедо» в Кубке России (0:1), а до этого сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и «Динамо» (1:1). В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях против «Локомотива».