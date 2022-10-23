«Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0 в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:0 обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.

Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов (2-я минута), Шамар Николсон (18, 63), Павел Мелешин (83), Павел Маслов (89). Мелешин забил дебютный гол в РПЛ, Маслов впервые отличился в составе «Спартака». Свою первую игру в чемпионате России провел 18-летний полузащитник красно-белых Даниил Зорин.

Футболисты «Спартака» провели игру с траурными повязками в память о трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между красно-белыми и нидерландским «Харлемом» (2:0). На стадионе имени В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, в которой погибли 66 и пострадали более 60 человек.

В матче с «Химками» «Спартаком» руководил помощник Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович. Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на один матч за перепалку с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в матче 13-го тура чемпионата России. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустил нападающий красно-белых Квинси Промес.

«Спартак» не проигрывает на протяжении пяти игр чемпионата России (четыре победы, одно поражение) и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Химки» не могут выиграть в десяти матчах РПЛ подряд (две ничьи, восемь поражений). Подмосковная команда с девятью очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.