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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:36 (мск), источник: ТАСС

Правительство РФ договорилось с РФС об интеграции новых территорий в чемпионаты

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что включение клубов из Крыма в российские лиги может произойти с сезона-2023/24.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ договорилось с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в регулярные чемпионаты по футболу. Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту страны Владимиру Путину.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — сказал Чернышенко.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил журналистам, что включение клубов из Крыма в российские лиги может произойти с сезона-2023/24. Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов отметил, что лига ведет работу над тем, чтобы крымские клубы с сезона-2023/24 начали выступать в российских соревнованиях.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.

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