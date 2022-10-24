Правительство РФ договорилось с РФС об интеграции новых территорий в чемпионаты

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ договорилось с Российским футбольным союзом (РФС) об интеграции Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в регулярные чемпионаты по футболу. Об этом в понедельник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту страны Владимиру Путину.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — сказал Чернышенко.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил журналистам, что включение клубов из Крыма в российские лиги может произойти с сезона-2023/24. Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов отметил, что лига ведет работу над тем, чтобы крымские клубы с сезона-2023/24 начали выступать в российских соревнованиях.