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16:15 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Алексея Миранчука

Полузащитник перешел в итальянский клуб в 2020 году.

Аталанта
Торино
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» погасил задолженность и полностью расплатился с московским «Локомотивом» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В июле 2022 года занимавший на тот момент пост спортивного директора клуба Томас Цорн рассказал о начале разбирательств в Международной федерации футбола (ФИФА) дела об остановке переводов за футболиста. 3 октября пресс-служба «Локомотива» сообщила ТАСС, что ФИФА обязала «Аталанту» в течение 45 дней рассчитаться с москвичами за пропущенный платеж. 8 октября в международной организации отметили, что дело еще не завершено — оно могло быть обжаловано только в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии “Локомотива” к “Аталанте” и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. После переговоров между “Локомотивом” и “Аталантой” итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Алексей Миранчук выступал за «Локомотив» с 2013 по 2020 год. За это время полузащитник провел в составе железнодорожников 228 матчей в различных турнирах, забив 43 мяча и отдав 46 результативных передач. Вместе с красно-зелеными он стал чемпионом России, трижды завоевал Кубок России, а также стал обладателем Суперкубка России.

После перехода из «Локомотива» в «Аталанту» Алексей Миранчук провел за клуб из Бергамо 56 матчей в разных турнирах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач. В августе 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». В дебютной игре за команду из Турина россиянин отметился голом в ворота «Монцы» (2:1), а также получил травму, от которой восстановился в конце сентября. После этого он принял участие еще в четырех играх, отдав одну голевую передачу.

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