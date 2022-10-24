«Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Алексея Миранчука

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Итальянский футбольный клуб «Аталанта» погасил задолженность и полностью расплатился с московским «Локомотивом» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В июле 2022 года занимавший на тот момент пост спортивного директора клуба Томас Цорн рассказал о начале разбирательств в Международной федерации футбола (ФИФА) дела об остановке переводов за футболиста. 3 октября пресс-служба «Локомотива» сообщила ТАСС, что ФИФА обязала «Аталанту» в течение 45 дней рассчитаться с москвичами за пропущенный платеж. 8 октября в международной организации отметили, что дело еще не завершено — оно могло быть обжаловано только в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии “Локомотива” к “Аталанте” и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. После переговоров между “Локомотивом” и “Аталантой” итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Алексей Миранчук выступал за «Локомотив» с 2013 по 2020 год. За это время полузащитник провел в составе железнодорожников 228 матчей в различных турнирах, забив 43 мяча и отдав 46 результативных передач. Вместе с красно-зелеными он стал чемпионом России, трижды завоевал Кубок России, а также стал обладателем Суперкубка России.