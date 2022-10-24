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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Венеции» подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Чалову

Главный скаут «Венеции» Александр Мента в комментарии «СЭ» рассказал об интересе итальянского клуба к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Да, Чалов нам интересен. Мы будем пытаться его подписать», — сказал Мента «СЭ».

В сезоне-2022/23 Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. У 24-летнего россиянина есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.

«Венеция» выступает в серии B — втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице турнира после 10 туров с 9 очками. За клуб уже выступает один российский футболист — нападающий Денис Черышев.

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