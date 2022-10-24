В «Венеции» подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Чалову

«Да, Чалов нам интересен. Мы будем пытаться его подписать», — сказал Мента «СЭ».

В сезоне-2022/23 Чалов забил 11 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах. У 24-летнего россиянина есть опыт игры за рубежом: во второй половине прошлого сезона он играл за швейцарский «Базель» на правах аренды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.