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20:20 (мск), источник: Vesti.kz

ЦСКА определился с будущим Зайнутдинова

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может покинуть московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

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Источник: pfc-cska.com

Отмечается, что агент футболиста еще летом предупредил «армейцев», что будет искать своему клиенту вариант в Европе и пообещал прийти к руководству с уже готовым предложением. «Красно-синие» готовы отпустить игрока.

Контракт 24-летнего хавбека, который в клубе чаще играет на месте центрального защитника, рассчитан до лета 2025 года, а его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В текущем чемпионате России Зайнутдинов выходил на поле в 12 матчах.

Напомним, что Зайнутдинов в России также играл за «Ростов», а на родине защищал цвета «Астаны» и «Тараза». В национальную команду привлекается с 2018 года.

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