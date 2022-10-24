ЦСКА определился с будущим Зайнутдинова
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может покинуть московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов может покинуть московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что агент футболиста еще летом предупредил «армейцев», что будет искать своему клиенту вариант в Европе и пообещал прийти к руководству с уже готовым предложением. «Красно-синие» готовы отпустить игрока.
Контракт 24-летнего хавбека, который в клубе чаще играет на месте центрального защитника, рассчитан до лета 2025 года, а его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
В текущем чемпионате России Зайнутдинов выходил на поле в 12 матчах.
Напомним, что Зайнутдинов в России также играл за «Ростов», а на родине защищал цвета «Астаны» и «Тараза». В национальную команду привлекается с 2018 года.