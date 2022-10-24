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22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» забил «Сочи» семь безответных голов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» разгромили «Сочи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Сочи
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой «Зенита» со счетом 7:0. У победителей по дублю оформили Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты) и Малком (11, 74), по одному мячу забили Вендел (32), Вильмар Барриос (53) и Густаво Мантуан (76). Сочинцы с 20-й минуты играли в меньшинстве после удаления Артёма Мещанинова.

Ранее в 9-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» разгромил «Оренбург» — 8:0. Это крупнейшая в истории клуба победа в чемпионатах России и СССР.

«Зенит» (36 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата, «Сочи» (20 очков) занимает 8-е место. В следующем туре петербургская команда 30 октября сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Сочи» в тот же день примет екатеринбургский «Урал».

Зенит
7:0
Первый тайм: 4:0
Сочи
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