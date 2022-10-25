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09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Можно ли остановить такой «Зенит»? И в чем главная сила Семака

«Сочи» — еще одна команда, попавшая под каток, пропустив семь и не забив ни одного.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Занимающие первые два места в РПЛ «Зенит» и «Спартак» уверенно и эффектно разобрались с соперниками в 14-м туре. Да, обе встречи объединяла слабая игра андердогов — защитники «Химок» вновь привозили в простых ситуациях, «Сочи» и вовсе остался в меньшинстве уже на 20-й минуте. Сине-бело-голубые сохраняют за собой уверенную первую позицию с 7-очковым отрывом. До зимней паузы — всего три матча. Есть ли шансы у красно-белых или у ЦСКА (а может, у «Ростова»?) весной хотя бы обозначить конкуренцию? Для понимания заглянем в новейшую историю РПЛ.

Если взять серию из четырех чемпионств «Зенита» в период Сергея Семака, можно убедиться, что к исходу 14-го тура в те годы все было не так однозначно. Но всякий раз питерцы прибавляли на весеннем отрезке и находили новые козыри, пока оппоненты теряли очки и самоустранялись из золотой гонки.

Сезон-2018/19 — отрыв от «Краснодара» 5 очков. В последних пяти встречах осеннего отрезка «Зенит» потерпел три поражения, но за счет стабильных 4−4−2 и трансфера Азмуна (9 голов в 12 играх) оформил золото.

Сезон-2019/20 — отрыв от «Локомотива» и «Ростова» 3 очка. Учитывая то, что «Зенит» потерпел всего два поражения в 19 турах, сила конкурентов считалась если не сопоставимой, то близкой. Но связка Азмуна и Дзюбы, оформившая 34 гола на двоих, не оставила шансов никому. Все конкуренты посыпались к весне, питерцы же за этот отрезок ни разу не проиграли и взяли титул с 15-очковым отрывом.

Сезон-2020/21 — «Зенит» отстает от ЦСКА на 1 очко и всего на 2 опережает «Спартак» Доменико Тедеско. Казалось, вот она — настоящая интрига. Но все пошло по тому же сценарию — ЦСКА во второй части РПЛ развалился и закончил турнир на 6-м месте, красно-белым просто не хватило ресурса, да и Тедеско еще зимой заявил, что покинет команду по окончании сезона. Сине-бело-голубые стали чемпионами, оторвавшись на 7 очков.

Сезон-2021/22 — «Зенит» опережает «Сочи» на три очка. Даже уход Азмуна и спад Дзюбы не стали проблемой — Семак сместил акценты на бразильские связки новичков и без поражений прошагал по весеннему отрезку. Снова досрочное оформление титула.

Источник: РИА "Новости"

Что объединяет все эти истории? То, что «Зенит» неизменно прибавлял весной и за счет стабильного набора очков обеспечивал себе золото. Влияло тут и отсутствие еврокубков — дважды при Семаке питерцы не выходили в евровесну, дважды выбывали на стадии ⅛ финала. Все это помогало сконцентрировать ресурсы на внутреннем первенстве. В этом сезоне у невской команды все те же исходные. Семаку часто припоминают галактический по меркам нашей лиги состав, который якобы мог бы побеждать вообще без тренера. Но, как видим, к зимнему перерыву «Зенит» далеко не всегда подходил с большим отрывом, зато всегда находил ресурс для того, чтобы поддать газа, а впоследствии чуть перестроить команду.

Сейчас и правда сложно представить, что может пойти не так. Особенно с таким подбором футболистов, когда добрая половина запасных способна стать лидерами в клубах, претендующих на медали.

Что может помешать «Зениту» вновь в будничном стиле взять золото? Разве что какой-то конфликт, расколющий раздевалку на части, что прямо скажется на игре. Но при Семаке такого не происходило ни разу, в этом его главная сила. Все, что остается «Спартаку» как ближайшему конкуренту, — брать пример с «Зенита» и стараться не терять очки с середняками и аутсайдерами на весеннем отрезке. И надеяться на случай.

Марк Бессонов

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