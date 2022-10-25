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15:49 (мск), источник: Sports.Ru

Путину сообщили об интеграции новых территорий в российский футбол. Что это значит?

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Источник: РИА "Новости"

Что случилось?

В понедельник российский футбол получил новость из Кремля.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко встретился с Владимиром Путиным и во время доклада анонсировал включение клубов с новых территорий в российскую футбольную систему.

«С РФС договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», — сказал Чернышенко. Речь про ЛНР, ДНР, части Херсонской и Запорожской областей.

Следом губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что клубы Севастополя и Крыма смогут участвовать в ФНЛ с сезона-2023/24. Во всероссийские соревнования должны включить и детско-юношеские команды:

«Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были, по сути, изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью».

Президент ФНЛ Наиль Измайлов заверил: руководство лиги помогает клубам Крыма и Севастополя готовиться к лицензированию на сезон-2023/24: «На данный момент мы оказываем аналитическую поддержку клубам, обмениваемся нормативными документами, изучаем инфраструктуру на соответствие регламентам. Делаем все для того, чтобы клубы с полуострова в следующем сезоне выступали в турнирах вместе с российскими клубами».

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый сильно радуется: «Главное — играть в футбол и развивать его. В России не так много южных регионов, и Крым — это просто сказка для нашей игры. Политические игры, в которые играют УЕФА и ФИФА, думаю, уже никому не интересны. И ждать от них какой-то подачки не хочется».

Как отреагировали в РФС?

«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза. Эту работу РФС проводит совместно с правительством Российской Федерации и другими органами исполнительной власти», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Источник: РИА "Новости"

Фактически не заявлено никаких обещаний: кого и когда примут. На фоне введения военного положения в отдельных регионах это звучит логично — вряд ли кто-то всерьез готовит футбольную интеграцию в таких обстоятельствах. Представить это невозможно.

Но если кто-то это организует, у нашего футбола будут мегапроблемы.

Что будет, если клубы Крыма, ДНР, ЛНР, части Херсонской и Запорожской областей все же примут?

На мартовском конгрессе ФИФА российский футбол на международном уровне заморозили. Важно зафиксировать: заморозка — это даже не приостановка членства, далеко не худшее и не самое жесткое решение. Представители РФС даже сейчас не лишены права участвовать в конгрессах и других официальных мероприятиях — дипломатической блокады нет. Тренеры могут получать лицензии международного образца, УЕФА может переводить транши по программам развития футбола, открыты международные трансферы.

Принятие крымских клубов в полноценную официальную систему РФС противоречит решению УЕФА (декабрь-2014) — это приведет к исключению России из главных футбольных организаций.

«Исключение из ФИФА подразумевает совсем другой уровень изоляции: сейчас в международных футбольных турнирах представители России не участвуют, но трансферная система работает, дисциплинарная система — тоже. Если Россию исключат, прекратится вообще все взаимодействие с внешним футбольным миром», — пояснял еще в апреле спортивный юрист Михаил Прокопец (его компания Sila в том числе представляет интересы нашего футбола в CAS).

Последствия исключения:

  • Сборная России вообще не сможет играть, даже товарищеские матчи с дружественными странами — даже их нужно согласовывать в ФИФА. Останется только проводить что-то вроде спаррингов с собственной молодежкой или играть со сборными крайне низкого уровня в турнире непризнанных стран.

Источник: РИА "Новости"

  • Остановятся все платежи УЕФА и ФИФА на развитие футбола — например, по программе «Хет-трик» международный союз выделяет деньги на детский футбол, а по программе наследия ЧМ-2018 Россия должна получить от ФИФА в общей сложности 100 миллионов долларов — эти деньги идут на региональные лиги ЮФЛ и развитие инфраструктуры академий в региональных центрах. При исключении из ФИФА Россия больше не будет иметь доступа ни к деньгам на развитие, ни к лучшим практикам — от новых методик в тренировках до данных о технологиях и так далее.
  • Российские клубы не смогут совершать международные трансферы и потеряют игроков — подписывать и продавать игроков не получится. Это будет намного хуже прежнего разрешения приостанавливать контракты.

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