Незаметное оружие «Спартака». Абаскаль в топе РПЛ по важному показателю

Гильермо Абаскаль продолжает удивлять. Когда летом «Спартак» неожиданно пригласил молодого тренера-ноунейма, многие были уверены, что ничем хорошим эта авантюра не закончится. Однако Абаскаль прокачал команду и принёс ей стабильность, а благодаря победе над «Химками» и вовсе стал самым продуктивным тренером в истории «Спартака» на отрезке в 19 матчей (71,93% набранных очков).

Преимущества «Спартака» понятны: характер, мощная атака, вариативность. Но есть и ещё одно, менее заметное оружие.

У Абаскаля сильный матч-менеджмент. Есть даже главный джокер

Сразу обозначим важный момент: Абаскаль — молодой тренер и совершает ошибки. Возможно, отчасти за счёт этого Гильермо так ярко проявляет навык переворачивать игру. Нынешний «Спартак» способен переключать схемы прямо во время матчей, и яркий пример — недавнее дерби с ЦСКА. Владимир Федотов прочитал планы соперника, из-за чего команду Абаскаля душили практически весь первый тайм. После этого тренер «Спартака» перешёл с гибридной схемы с двумя нападающими (Руслан Литвинов действовал и в обороне, и в опорной зоне) на 4−3−3, и ход матча полностью изменился. Итог — камбэк, хоть дело и не закончилось победой.

Переключение между схемами сопровождается заменами, которые у Абаскаля неизменно дают результат. «Спартак» находится в топе команд с наибольшим количеством голевых действий от футболистов, выходивших на поле по ходу игры. Важный показатель для тренера.

Главный джокер Абаскаля — Антон Зиньковский. Это логично: возможность выпускать такого футболиста на замену — настоящая привилегия. Полузащитник в этом сезоне РПЛ менял партнёров в девяти матчах и набил 2+1 по системе «гол+пас». Второй по результативным действиям, как ни странно, Павел Маслов (два ассиста).

Лучше «Спартака» по голевым действиям после замен только две команды. Одна вас удивит

Раз уж сказали про матч-менеджмент Абаскаля, надо обязательно сравнить с показателями других команд РПЛ. И здесь «Спартак» уступает только двум командам. С «Зенитом» всё ясно: у Сергея Семака самый мощный запас в чемпионате. А вот наличие в топе «Пари НН» действительно поражает! Ну, а «Торпедо» хуже всех и в турнирной таблице, и здесь.

Команда Результативные действия игроков, вышедших на замену Зенит 12 (8+4) Пари НН 12 (7+5) Спартак 11 (6+5) Сочи 11 (6+5) Химки 6 (5+1) Оренбург 6 (4+2) Локомотив 5 (4+1) Ахмат 4 (3+1) Краснодар 4 (2+2) ЦСКА 4 (1+3) Факел 3 (3+0) Динамо 3 (2+1) Крылья Советов 3 (2+1) Ростов 2 (2+0) Урал 2 (1+1) Торпедо 0