Капитан «Торпедо»: обыграть «Спартак» даже очень реально

По его мнению, обыграть красно-белых — это вполне реальная задача. Игра состоится 30 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Дерби есть дерби. Многие болельщики в Москве ждут эту игру. Будем играть на победу. Обыграть “Спартак” даже очень реально», — приводит слова Артёма Самсонова «Матч ТВ».