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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS обязал «Ростов» выплатить задолженность тренеру Бердыеву

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал футбольный клуб «Ростов» выплатить задолженность по трудовому договору тренеру Курбану Бердыеву, сообщается в Telegram-канале юридической группы «Клевер Консалт».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала «Ростов» погасить задолженность по контракту перед бывшим тренером Бердыевым. По сообщениям СМИ, сумма задолженности составляла 35 млн рублей.

«Заседание CAS прошло еще в конце января 2020 года, однако решение в связи с большими задержками, связанными с пандемией, стороны получили лишь в конце августа. Заседание длилось несколько часов, пришлось привести в пример практику CAS и российских судов по подобным делам, а также сослаться на основополагающие правовые принципы, чтобы убедить арбитров CAS в обоснованности своей позиции», — сообщила юрист Анна Анцелиович.

В настоящее время 70-летний Бердыев возглавляет иранский «Трактор». В России Бердыев дважды приводил казанский «Рубин» к золотым медалям, становился серебряным призером РПЛ с «Ростовом».

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