Дмитрий Булыкин: «Зенит» можно сравнить с «Баварией». Они тоже рвут всех с большим счётом

«Зенит» можно сравнить с «Баварией»: они тоже рвут всех с большим счётом, но могут проиграть игру какой-нибудь несильной команде. Можно сравнивать, но я бы сравнил «Зенит» с прошлогодней командой, когда он тоже хорошо играл.



В сравнении с предыдущим годом «Зенит» больше забивает, больше реализовывает, поинтереснее играет и не проигрывает необязательно. Стало меньше ошибок, поэтому они всех обыгрывают.



У них очень хорошая фора, хорошо оторвались. В этом плане будет тяжело кому-то догнать, но ЦСКА и «Спартак» до зимней паузы могут хорошо сыграть и побороться за высокие места«, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.