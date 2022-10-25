Родригао установил рекорд РПЛ. Он отдал 100% точных передач в матче с «Сочи»

С точностью передач 100% он установил рекорд лиги. Ранее он принадлежал экс-защитнику «Зенита» Луишу Нету (65 из 65 в 2015 году в матче с «Крыльями Советов»). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. По данным источника, это рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда Opta начала вести такую статистику.