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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Родригао установил рекорд РПЛ. Он отдал 100% точных передач в матче с «Сочи»

Защитник «Зенита» Родригао в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (7:0) точно отдал 76 из 76 передач.

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Источник: РИА "Новости"

С точностью передач 100% он установил рекорд лиги. Ранее он принадлежал экс-защитнику «Зенита» Луишу Нету (65 из 65 в 2015 году в матче с «Крыльями Советов»). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. По данным источника, это рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда Opta начала вести такую статистику.

27-летний Родригао перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. В 17 матчах за новую команду он забил один гол. Соглашение между сторонами подписано до лета 2025 года.

«Зенит» с 36 очками в 14 матчах занимает в турнирной таблице РПЛ первое место, опережая «Спартак» на семь очков.

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