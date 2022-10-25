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14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Игонин: объективно оценивать «Зенит» не позволяет отсутствие еврокубков

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об уровне команды из Санкт-Петербурга после разгромной победы над «Сочи» (7:0) в матче чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

«Давно очевидно, что “Зенит” — это гранд нашего футбола. Однако отсутствие еврокубков не позволяет нам объективно оценивать. Можем говорить, что сейчас “Зенит” лучше, чем в прошлом году: отработал ошибки прошлого года, голов больше.

Но европейский футбол тоже не стоит на месте. Если мы будем сравнивать сегодняшний “Зенит” и условный прошлогодний “Челси”, то мы можем очень сильно ошибаться. При отсутствии еврокубков мы не можем оценить, где мы сейчас находимся.

В последние годы мы являемся догоняющей страной в отношении развития футбола. Это не позволяет нам противопоставлять себя кому-то по отдельным матчам. Мы пока варимся в своём собственном соку, а вариться не очень получается, потому что “Зенит” имеет преимущество во всех аспектах», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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