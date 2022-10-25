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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший повод следить за РПЛ. «Спартак» и ЦСКА распишут главную интригу сезона

Московские клубы давно так не рубились друг с другом.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Мы незаметно приблизились к середине чемпионата. Два главных вывода по итогам 14 туров — «Зенит» снова должен стать чемпионом, а «Спартак» и ЦСКА разыграют второе место. «Динамо», «Ростов» и «Краснодар» тоже могли войти в элитный список претендентов на серебро, но по разным причинам и в разное время вылетели. Наибольшую стабильность демонстрируют именно два московских клуба, которые в идеальном мире должны бороться с «Зенитом» за первое место. Но за второе в нынешних реалиях — тоже неплохо. Сейчас «Спартак» опережает ЦСКА на три очка. И так близко друг к другу в середине чемпионата они не были очень давно. Давайте посмотрим статистику последних лет.

Сезон-2021/2022

  • 15-й тур: ЦСКА — 5-й, Спартак — 10-й
  • 30-й тур: ЦСКА — 5-й, «Спартак» — 10-й

Сезон-2020/2021

  • 15-й тур: ЦСКА — 1-й, «Спартак» — 3-й
  • 30-й тур: «Спартак» — 2-й, ЦСКА — 6-й

Сезон-2019/2020

  • 15-й тур: ЦСКА — 5-й, «Спартак» — 9-й
  • 30-й тур: ЦСКА — 4-й, «Спартак» — 7-й.

Единственный раз, когда действительно было близко — сезон-2020/2021. Но тогда осень в принципе вышла абсурдной. «Зенит» не лидировал, на первую строчку неожиданно запрыгнул ЦСКА, который потом провалил весну. А «Спартак» весь сезон боролся скорее с «Зенитом» (это было в последний период работы Тедеско).

Источник: Чемпионат.com

Но сейчас у двух клубов особенный момент. Первое — отсутствие других конкурентов. Вспомним, как круто запустил сезон «Ростов» — дети Карпина стабильно набирали очки и вскочили на второе место. Но потом кончились силы, пошли спорные судейские решения и моментальное скатывание вниз. На логичную борьбу в зоне 5−8-х мест. «Краснодар» — похожий путь. Там, помимо детей, есть пара неплохих легионеров. Но когда у тебя в защите играет Кайо лучше забыть о месте выше пятого. Туда и можно метить. А вот «Динамо» — самая сложная команда для прогноза. Тусклый старт, когда Йоканович каждый матч менял по несколько игроков, поздние трансферы — только месяц назад тренер получил команду для работы. Но результаты разные, стабильности точно не хватает. Хотя пока не вычёркиваем команду из числа претендентов на топ-5. Про «Локомотив» забыли в принципе, как и нет большой веры, что Сергей Ташуев затащит «Ахмат» выше 6−8-х мест. Вот и получается, что второе и третье места просто больше некому разыгрывать.

Но и сколько общего у ЦСКА и «Спартака» в этом сезоне! У обоих клубов новые главные тренеры, которые полностью меняют прежнее наследие. На дистанции даже результаты похожи — отличное начало с победами, потом осенняя нестабильность с необязательной потерей очков и мощнейшая ничья в дерби. Ещё один момент — обе команды страдают из-за бесконечных травм: у «Спартака» вылетели Мозес, Мартинс. ЦСКА мучается без Дивеева и побеждать в его отсутствие способен пока только «Химки». В остальном в лучшем случае ничьи.

Даже удивительно, что «Спартак» пока предпочтительнее с точки зрения нынешнего результата и будущих перспектив. До конца осенней части у них три не самых сложных матча — «Торпедо», «Сочи» и «Локомотив». Это именно про чемпионат. Так что шансы удержать второе место перед паузой очень неплохие. И кто ожидал этого от «тренера-ноунейма» Гильермо Абаскаля? Испанец и правда пока очень хорош.

Дмитрий Зимин

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