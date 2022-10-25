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18:41 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА решил обратиться в ФИФА по поводу долгов «Вест Хэма» за трансфер Влашича

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб ЦСКА принял решение обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов английского «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Николы Влашича. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022-го генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что английский клуб остается должен около €9 млн за трансфер хорватского футболиста. Представитель руководства столичного клуба не стал исключать возможность обращения в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию", — сказал Брейдо.

«На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении “Вест Хэмом” своих обязательств», — добавил директор по коммуникациям ЦСКА.

3 октября пресс-служба московского «Локомотива» сообщила ТАСС о том, что ФИФА встала на сторону российского клуба в аналогичном споре. По решению международной организации итальянская «Аталанта» была обязана в течение 45 дней рассчитаться с москвичами за пропущенный платеж по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. 24 октября в московском клубе заявили ТАСС о том, что «Аталанта» погасила задолженность и полностью расплатилась с «Локомотивом» за переход, который был оформлен в сентябре 2020 года.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя за это время в составе армейцев 108 матчей, забив 13 мячей и отдав 20 результативных передач. В сезоне-2021/22 хорват провел за «Вест Хэм» 31 игру, забив один мяч и отдав две голевые передачи, после чего был отдан в аренду в итальянский «Торино». В составе команды из Турина в первой части сезона-2022/23 он провел 12 встреч, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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