ЦСКА решил обратиться в ФИФА по поводу долгов «Вест Хэма» за трансфер Влашича

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022-го генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что английский клуб остается должен около €9 млн за трансфер хорватского футболиста. Представитель руководства столичного клуба не стал исключать возможность обращения в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича. Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию", — сказал Брейдо.

«На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении “Вест Хэмом” своих обязательств», — добавил директор по коммуникациям ЦСКА.

3 октября пресс-служба московского «Локомотива» сообщила ТАСС о том, что ФИФА встала на сторону российского клуба в аналогичном споре. По решению международной организации итальянская «Аталанта» была обязана в течение 45 дней рассчитаться с москвичами за пропущенный платеж по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. 24 октября в московском клубе заявили ТАСС о том, что «Аталанта» погасила задолженность и полностью расплатилась с «Локомотивом» за переход, который был оформлен в сентябре 2020 года.