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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

В ЦСКА прокомментировали информацию о переходе Зайнутдинова в Серию А

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал championat.com информацию о возможном уходе Бахтиера Зайнутдинова из клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК ЦСКА

Ранее известный инсайдер Иван Карпов сообщил, что «армейцы» хотят продать футболиста в чемпионат Италии (Серию A) в зимнее трансферное окно.

"ЦСКА всегда жил и будет жить в рыночных условиях. Мы уважаем наших игроков и понимаем, что они хотят развиваться, пробовать свои силы в топ-чемпионатах и иметь перспективы выступления в еврокубках. Поэтому в случае желания игрока и поступления адекватного предложения, разумеется, мы его рассмотрим.

При этом перед клубом всегда будут стоять самые высокие задачи — работа на трансферном рынке в преддверии нынешнего сезона это только подтверждает. Селекционеры никогда не заканчивают свою работу по поиску новых игроков, и оперативные «перестройки» в прошлые два трансферных окна этому лучшее доказательство. Да, рынок сейчас тяжелый и специфичный, тем более непросто осуществлять трансферы и с учетом наших санкций. Но повторюсь: мы все видели, какую работу нам удалось проделать летом, поэтому текущая ситуация нас не сломит.

Поэтому хотим заверить наших болельщиков, что ни о какой «распродаже» игроков речи нет", — сказал Бабаев.

24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, но не отметился голевыми действиями.

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