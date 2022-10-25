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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский футболист рассказал, как жил на 20 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, сколько получал за выступление в чемпионате Крыма.

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Источник: Спорт РИА Новости

Футболист родился в Симферополе, где и начал карьеру. В 2020 году он перебрался в омский «Иртыш». Следующий сезон форвард начал уже в составе «Оренбурга».

«Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. Конкурирую с Малкомом, Промесом, Соболевым и многими другими. Конечно, это приятно. Сказка», — поделился футболист с газетой «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сычевой провел за «Оренбург» 14 матчей в РПЛ и Кубке России. На его счету 13 голов и одна результативная передача.

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