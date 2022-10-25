Российский футболист рассказал, как жил на 20 тысяч рублей в месяц

Футболист родился в Симферополе, где и начал карьеру. В 2020 году он перебрался в омский «Иртыш». Следующий сезон форвард начал уже в составе «Оренбурга».

«Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. Конкурирую с Малкомом, Промесом, Соболевым и многими другими. Конечно, это приятно. Сказка», — поделился футболист с газетой «Спорт-Экспресс».