Российский футболист рассказал, как жил на 20 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, сколько получал за выступление в чемпионате Крыма.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, сколько получал за выступление в чемпионате Крыма.
Футболист родился в Симферополе, где и начал карьеру. В 2020 году он перебрался в омский «Иртыш». Следующий сезон форвард начал уже в составе «Оренбурга».
«Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. Конкурирую с Малкомом, Промесом, Соболевым и многими другими. Конечно, это приятно. Сказка», — поделился футболист с газетой «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Сычевой провел за «Оренбург» 14 матчей в РПЛ и Кубке России. На его счету 13 голов и одна результативная передача.