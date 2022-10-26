России грозит исключение из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов

24 октября 2022 года состоялась рабочая встреча Президента РФ с заместителем Председателя Правительства Дмитрием Чернышенко. Среди прочего Чернышенко сказал Президенту:

«…С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу. Поэтому всё это делается, для того чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками».

Эти слова вызвали противоречивую реакцию у нас и за рубежом. В России до публичного заявления Чернышенко официальные лица (в том числе и из РФС) предпочитали высказываться более осторожно.

Еще 5 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что есть решение ФНЛ о создании рабочей группы и работа по интеграции крымского футбола в соревнования РФС ведется.

«Если же говорить об отношениях с ФИФА и УЕФА, то мы должны настаивать на продолжении переговоров, диалога, и исходить из того, что, во-первых, развитие футбола в Крыму должно продолжаться, во-вторых, альтернативы предлагаемой интеграции нет. И с этим в ФИФА и УЕФА должны согласиться», — добавил Дюков.

«Экспертно-аналитическая группа ФНЛ работает над тем, чтобы клубы Крыма и Севастополя в следующем сезоне приняли участие в соревнованиях вместе с российскими командами. Пока рано говорить о том, какие клубы и сколько их будет. Работа экспертно-аналитической группы продолжается. В ближайшее время запланирован очередной визит на полуостров», — заявил Metaratings.ru президент ФНЛ Наиль Измайлов.

12 октября он уже ездил в Крым и провел встречу с главой Крымского футбольного союза Сергеем Бородкиным. Измайлов «знакомился с клубами, лигой, инфраструктурой, документами и посетил игру “Рубина” и “Севастополя”, — сообщила пресс-служба ФНЛ.

Украинский протест

Со своей стороны президент украинской ассоциации футбола (ФФУ) Андрей Павелко 25 октября заявил, что будет требовать исключения РФС из УЕФА и ФИФА на фоне заявлений вице-премьера Чернышенко о включении крымских клубов в соревнования под эгидой Российского футбольного союза. По его словам, украинская сторона направит немедленное обращение в ФИФА и УЕФА.

Ему ответил министр спорта РФ Олег Матицын: «Мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, консолидации. Это безусловная миссия спорта — быть вместе».

Почему слова господина Павелко нельзя сбрасывать со счетов? 20 сентября 2022 года именно он одним из первых заявил, что сборную России не допустят к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Как и требовал, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне. И по меньшей мере до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования», — написал тогда Павелко в соцсетях. В итоге, так и вышло.

Поэтому отмахиваться от новой реплики украинского функционера не стоит. А стоит попробовать предположить, строго в виде одного из возможных вариантов, как будут развиваться события в случае нашего исключения из УЕФА и ФИФА и каким образом на основании каких документов это (опять-таки только в виде предположения) может быть сделано.

Но для полноты картины вначале необходимо вспомнить, как вообще возник особый статус Крымского футбольного союза и какие решения УЕФА, действующие кстати и по сей день, регулируют эту ситуацию.

История вопроса

Республика Крым как субъект Российской Федерации была образована 18 марта 2014 года. 21 марта 2014 года, одновременно с завершением процедуры формального включения Крыма в состав РФ (подписания президентом РФ закона о ратификации договора и сопутствующего ему федерального конституционного закона), республика была включена в состав новосозданного Крымского федерального округа.

Почти сразу же встал вопрос — что делать с футбольными клубами, футболистами, тренерами, судьями и всеми прочими официальными лицам, причастными к крымскому футболу.

Изначально казалось, что все будет просто — есть новый субъект Российской Федерации, и всё, что в нем находится, автоматически тоже становится частью жизни нашей страны. Однако на деле все оказалось намного сложнее. Не желая вдаваться в подробности глобальных политических процессов, расскажем лишь о том, что же произошло с крымским футболом.

Министром спорта на тот момент был Виталий Мутко. Также необходимо помнить, что 2 декабря 2010 года в Цюрихе Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. А в сентябре 2014 года должны были состояться выборы городов и футбольных ассоциаций, которые примут матчи Евро-2020. И Санкт-Петербург в итоге получил несколько игр этого турнира.

В четверг, 17 июля 2014 года, экстренная комиссия УЕФА приняла решение о разводе российских и украинских команд в жеребьевках — соответствующее решение было опубликовано на сайте УЕФА.

31 июля 2014 года в Доме футбола состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было решено принять в первенство II дивизиона ПФЛ, в зону «Юг» крымские клубы ТСК, СКЧФ и ялтинскую «Жемчужину» при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям, установленных регламентирующими документами РФС. Помимо этого Бюро Исполкома предложило Исполкому РФС рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о принятии на очередной Конференции в члены РФС Региональной общественной организации «Федерация футбола г. Севастополя» и Региональной общественной организации «Республиканской Федерации футбола Крыма».

8 августа 2014 года Бюро Исполкома РФС утвердило состав участников Всероссийских соревнований по футболу среди клубов второго дивизиона ПФЛ зона «ЮГ» и календарь соревнований по футболу среди клубов второго дивизиона ПФЛ зона «ЮГ».

12 августа ТСК, СКЧФ и «Жемчужина» сыграли в 1/256 финала розыгрыша Кубка России. В следующую стадию прошел только СКЧФ. Дошедший в итоге до 1/32, откуда 30 августа был выбит астраханским «Волгарем».

Более того, в среду, 20 августа 2014 года, состоялся дебют крымских клубов во втором дивизионе первенства России. Футболисты «Жемчужины» из Ялты потерпели поражение от новороссийского «Черноморца», а симферопольский клуб ТСК нанес поражение СКЧФ (Севастополь).

Естественно, это не могло остаться незамеченным Федерацией футбола Украины (ФФУ), направившей 12 августа 2014 года письмо в ФИФА и УЕФА. Именно тогда впервые прозвучали слова о том, что РФС нарушает уставы этих двух руководящих органа международным футболом. Итогом этого обращения стало внеочередное заседание Экстренной комиссии УЕФА.

22 августа на сайте Союза европейский ассоциаций появилось сообщение. В котором говорилось: «В свете сложных и трудных фактических и политических соображений и до тех пор, пока не будет найдено согласованное решение в отношении ситуации в Крыму, Чрезвычайная комиссия УЕФА сегодня решила, что любые футбольные матчи, проводимые крымскими клубами, организованными под эгидой Российской Футбольный союз (RFS) не будет признан УЕФА до дальнейшего уведомления».

Одновременно с этим в этом же сообщении было написано: «УЕФА не хочет мешать клубам играть в футбол. Наоборот, УЕФА признает, что футбол может иметь очень положительное и благотворное влияние на объединение людей, особенно во времена раздоров и беспорядков. Тем не менее, чтобы футбол проходил в рамках организованных спортивных и правовых рамок, такое участие должно соответствовать условиям, изложенным в Уставе УЕФА, который был согласован всеми 54 ассоциациями-членами УЕФА. Экстренная комиссия УЕФА также попросила администрацию УЕФА совместно с ФИФА провести переговоры с представителями РФС и Федерации футбола Украины (ФФУ), чтобы найти общее решение этой ситуации».

Результатом этих переговоров стало постановление исполкома УЕФА от 4 декабря 2014 года. Согласно которому Крым стал «особой зоной с футбольной точки зрения до дальнейшего уведомления». Также все крымские футбольные клубы потеряли право участвовать в любых соревнованиях под эгидой РФС. Крым был признан специальной территорией, на которой развитием футбола и финансированием футбольных проектов будет заниматься исключительно УЕФА. Более того, и это самое важное, РФС не может организовывать никаких футбольных соревнований в Крыму без согласия ФФУ. Что касается перехода крымских футболистов в другие клубы, то ФИФА предлагалось найти решение этого вопроса исходя из особого статуса крымского футбола.

И тогда Россия с этим постановлением исполкома УЕФА согласилась.

«Не вижу в этом никакой драмы. Это решение не совсем на пользу футболу, но оно было принято с точки зрения реалий и исполнения устава УЕФА. Они хотят сделать там специальную юрисдикцию, оказывать финансовую поддержку и развивать футбол в Крыму. У них есть устав, и они не хотят идти против него. Мы же будем стараться искать выход из этой ситуации», — заявил в интервью ТАСС 4 декабря министр спорта РФ Виталий Мутко. Добавив, что обсуждать исключение крымских клубов из числа участников российских соревнований на заседании исполкома ФИФА, которое состоялось 18 декабря в Марракеше, не имеет смысла.

В свою очередь ФИФА, вполне естественно, поддержал запрет УЕФА крымским клубам выступать в российских соревнованиях.

«Мы поддерживаем решение исполнительного комитета УЕФА, — подчеркнули в пресс-службе ФИФА. — В дальнейшем мы будем заниматься этим вопросом в тесном взаимодействии с УЕФА, который будет главной наблюдательной инстанцией в данном вопросе».

23 января 2015 года в состоялось очередное заседание Исполкома РФС. Среди прочего на нем было решено «принимая во внимание заявления футбольных клубов Крыма и Севастополя, с учетом решения Исполкома УЕФА, исключить ОАО “Футбольный клуб СКЧФ (г. Севастополь), ООО “Профессиональный футбольный клуб “Жемчужина” (г. Ялта), ООО “Футбольный клуб ТСК” (г. Симферополь), из числа участников Первенства России по футболу среди команд клубов второго дивизиона (зона “Юг”) спортивного сезона 2014/2015”.

Этот статус-кво сохранялся до недавнего времени.

Что сейчас?

После участия в розыгрыше Кубка России команд из медиа-лиги крымские клубы вполне законно обиделись — «А мы то чем хуже? Разве Крым не часть Российской Федерации?» И вопрос с интеграцией крымского футбола в РФС начал прорабатываться ускоренным порядком.

На тот момент исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что крымские клубы примут в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования. В ответ УЕФА 24 августа еще раз подтвердил свою позицию.

«Футбольные клубы Республики Крым и Севастополя будут приняты в Футбольную национальную лигу при условии прохождения ими всех необходимых условий лицензирования? Как указывалось ранее, мы напоминаем, что решение об участии крымских клубов в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС) принято Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года. Команды не могут участвовать в турнирах», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Президент ФФУ свое письмо в УЕФА и ФИФА отправил. Осталось дождаться реакции на него.

Как нас могут исключить?

Точнее даже так — могут ли нас исключить? Такая возможность есть. Потому что в уставах УЕФА и ФИФА, опубликованных в свободном доступе на сайтах этих организаций подобные процедуры обговариваются. И при желании (опять таки только в виде предположения) игнорирование со стороны РФС постановления исполкома УЕФА от 4 декабря 2014 года может быть признано серьезным нарушением уставов международных федераций. Есть кстати там и такая санкция, как «временное исключение». Один раз РФС из состав ФИФА уже не стали исключать — произошло это 31 марта этого года на Конгрессе в Катаре. Простят ли второй раз? Неизвестно.

Решение вопроса о членстве РФС в ФИФА и УЕФА повлияет еще на один очень важный момент — в случае нашего исключения или приостановки нашего членства в этих организациях в каком статусе окажутся футболисты, тренеры, судьи и другие сотрудники клубов, лиг и РФС? Станут ли футболисты свободными агентами? Как будут оформляться международные трансферные сертификаты игроков? И это только часть вопросов, на которые необходимо найти ответы для понимания всех последствий возможных организационных решений в отношении российского футбола при неблагоприятном развитии ситуации. В январе 2015 года мы согласились с требованиями ФИФА и УЕФА в том числе ради сохранения ЧМ-2018 в России. Насколько далеко российские футбольные власти готовы зайти сегодня, и главное — насколько это необходимо российскому футболу? Ответы в любом случае, судя по развитию событий, будут получены уже в ближайшее время. И тогда, возможно, на повестке окажутся уже совсем другие вопросы, о которых уже неоднократно говорили и руководители нашего спорта, и ведущие российские спортсмены. Речь идет о формировании новых международных институтов спортивной власти. Ведь недаром на том же самом совещании с Президентом Чернышенко намекнул, что в ШОС четыре миллиарда человек, в то время как МОК охватывает меньшее количество населения нашей планеты.