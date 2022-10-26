У «Зенита» неприличная статистика в РПЛ. Чемпион идёт на три «вечных» рекорда

«Зенит» продолжает разрывать РПЛ. Перед 14-м туром команда Сергея Семака и так шла по невероятному графику, а после разгрома «Сочи» — 7:0 — не говорить о показателях чемпиона просто невозможно. Учитывая, что в последние годы «Зенит» доминирует в чемпионате, сравнивать его имеет смысл только с ним самим. Этим и займёмся.

«Зенит» очень много забивает. ЦСКА положил столько голов за весь прошлый сезон

Нет, серьёзно, очень много! Что такое 43 гола «Зенита» в 14 турах:

больше трёх голов за матч в среднем;

у ближайшего преследователя — «Спартака» — почти 2,6;

на один гол больше, чем у ЦСКА за весь прошлый сезон;

почти в два раза больше, чем у «Сочи» в этом сезоне.

А что было в предыдущих сезонах «Зенита»? Начиная с чемпионата-2018/2019, когда команда Семака превратилась в гегемона, показатели голов после 14 туров были такими: 22, 29, 27, 34. Сейчас мячей на девять больше, чем в лучшем из этих сезонов.

Кстати, рекорд по забитым голам за сезон — 76. И угадайте, кому он принадлежит. Правильно, «Зениту»! Столько команда настреляла в сезоне-2020/2021. Если представить, что «Зенит» сохранит нынешний темп, то к концу чемпионата голов будет 92. Понятно, что какой-то спад должен случиться, но цифры пугающие.

У «Зенита» неприлично мало пропущенных голов. Всё идёт к рекорду

«Зенит» не только много забивает, но и практически не позволяет сделать это соперникам. Просто вдумайтесь: за 14 туров команда пропустила всего пять мячей. И это при условии, что Семак ротировал вратарей.

Если что, у второй команды РПЛ по этому показателю — ЦСКА — 15 пропущенных. Да, в три раза больше. Про худшие обороны даже говорить жутко: «Локомотив» и «Сочи» пропустили почти в шесть раз больше.

Близок к такому гроссмейстерскому показателю «Зенит» был в сезоне-2019/2020. Тогда после 14 туров у команды было семь пропущенных мячей. В остальных чемпионских сезонах, начиная с 2018 года, было 11, 10 и 16.

А какой рекорд? Меньше всех в РПЛ пропускал «Локомотив» в сезоне-2002. Тогда московская команда позволила соперникам забить всего 14 раз. Несложно посчитать, что «Зенит» идёт на абсолютный рекорд.

«Зенит» может разнести рекорд по очкам

36 очков из 42 возможных в 14 турах — это, разумеется, тоже очень много. Команда Семака набирает 85,7% очков, а от второго места, на котором расположился «Спартак», её отделяют семь очков.

В предыдущих сезонах у «Зенита» с очками на данном этапе чемпионата всё было стабильно. Начиная с 2018 года — 31, 32, 31, 30. То есть апгрейд произошёл и в этом показателе.

Рекорд РПЛ по набранным за сезон очкам — 72. Столько «Зенит» набил в чемпионате-2019/2020. По нынешнему графику команда Семака идёт на 77 очков, а максимально возможный показатель — 84. Это не значит, что она закончит с такими цифрами, но интересно другое: «Зенит» установит рекорд, даже если недоберёт 11 очков в 16 матчах.

Итог простой: нынешняя статистика «Зенита» — откровенно неприличная. Команда Семака идёт как минимум на три «вечных» рекорда. И может позволить себе спад, который не помешает вписать этот сезон в историю.