У «Зенита» неприличная статистика в РПЛ. Чемпион идёт на три «вечных» рекорда
Если нынешний темп сохранится, можно будет позволить себе даже небольшой спад.
Если нынешний темп сохранится, можно будет позволить себе даже небольшой спад.
«Зенит» продолжает разрывать РПЛ. Перед 14-м туром команда Сергея Семака и так шла по невероятному графику, а после разгрома «Сочи» — 7:0 — не говорить о показателях чемпиона просто невозможно. Учитывая, что в последние годы «Зенит» доминирует в чемпионате, сравнивать его имеет смысл только с ним самим. Этим и займёмся.
Нет, серьёзно, очень много! Что такое 43 гола «Зенита» в 14 турах:
А что было в предыдущих сезонах «Зенита»? Начиная с чемпионата-2018/2019, когда команда Семака превратилась в гегемона, показатели голов после 14 туров были такими: 22, 29, 27, 34. Сейчас мячей на девять больше, чем в лучшем из этих сезонов.
Кстати, рекорд по забитым голам за сезон — 76. И угадайте, кому он принадлежит. Правильно, «Зениту»! Столько команда настреляла в сезоне-2020/2021. Если представить, что «Зенит» сохранит нынешний темп, то к концу чемпионата голов будет 92. Понятно, что какой-то спад должен случиться, но цифры пугающие.
«Зенит» не только много забивает, но и практически не позволяет сделать это соперникам. Просто вдумайтесь: за 14 туров команда пропустила всего пять мячей. И это при условии, что Семак ротировал вратарей.
Если что, у второй команды РПЛ по этому показателю — ЦСКА — 15 пропущенных. Да, в три раза больше. Про худшие обороны даже говорить жутко: «Локомотив» и «Сочи» пропустили почти в шесть раз больше.
Близок к такому гроссмейстерскому показателю «Зенит» был в сезоне-2019/2020. Тогда после 14 туров у команды было семь пропущенных мячей. В остальных чемпионских сезонах, начиная с 2018 года, было 11, 10 и 16.
А какой рекорд? Меньше всех в РПЛ пропускал «Локомотив» в сезоне-2002. Тогда московская команда позволила соперникам забить всего 14 раз. Несложно посчитать, что «Зенит» идёт на абсолютный рекорд.
36 очков из 42 возможных в 14 турах — это, разумеется, тоже очень много. Команда Семака набирает 85,7% очков, а от второго места, на котором расположился «Спартак», её отделяют семь очков.
В предыдущих сезонах у «Зенита» с очками на данном этапе чемпионата всё было стабильно. Начиная с 2018 года — 31, 32, 31, 30. То есть апгрейд произошёл и в этом показателе.
Рекорд РПЛ по набранным за сезон очкам — 72. Столько «Зенит» набил в чемпионате-2019/2020. По нынешнему графику команда Семака идёт на 77 очков, а максимально возможный показатель — 84. Это не значит, что она закончит с такими цифрами, но интересно другое: «Зенит» установит рекорд, даже если недоберёт 11 очков в 16 матчах.
Итог простой: нынешняя статистика «Зенита» — откровенно неприличная. Команда Семака идёт как минимум на три «вечных» рекорда. И может позволить себе спад, который не помешает вписать этот сезон в историю.
Михаил Рождественский