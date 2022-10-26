Тихонов: все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна

«О чемпионстве мечтать всегда нужно, “Спартак” должен стремиться к победе в РПЛ. Определяющим в гонке за титул будет очный матч с “Зенитом”. Но до этой игры “Спартаку” нужно стараться не терять очки, чтобы воспользоваться осечками конкурентов. Да, это непросто, все прекрасно понимают, что борьба с “Зенитом” бесполезна. Тут и ЦСКА рядышком, поэтому борьба, скорее всего, пойдёт за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке.



“Спартак” не только стабилизировал игру, но и находится в очень хорошей форме. Не сказать, что всё идеально в обороне, но проблемы с ней есть почти у всех клубов РПЛ. Зато “Спартак” забивает много, и за счёт группы атаки команда стала играть высоко, прессинговать соперника», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».