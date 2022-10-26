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13:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о чемпионских амбициях «Спартака». По его мнению, борьба за золото Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» бесполезна, поэтому красно-белые поспорят за серебряные медали с ЦСКА.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«О чемпионстве мечтать всегда нужно, “Спартак” должен стремиться к победе в РПЛ. Определяющим в гонке за титул будет очный матч с “Зенитом”. Но до этой игры “Спартаку” нужно стараться не терять очки, чтобы воспользоваться осечками конкурентов. Да, это непросто, все прекрасно понимают, что борьба с “Зенитом” бесполезна. Тут и ЦСКА рядышком, поэтому борьба, скорее всего, пойдёт за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке.

“Спартак” не только стабилизировал игру, но и находится в очень хорошей форме. Не сказать, что всё идеально в обороне, но проблемы с ней есть почти у всех клубов РПЛ. Зато “Спартак” забивает много, и за счёт группы атаки команда стала играть высоко, прессинговать соперника», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 29 очков за 14 матчей и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Зенит» (36) — на первой строчке в таблице.

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