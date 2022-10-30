«Спартак» много атакует и забивает, но как же при этом тащит Селихов!

В воскресенье «Спартак» уничтожил «Химки» — 5:0. Обычно при таких разгромах вратаря-победителя даже не вспоминают, но в случае Селихова все немного иначе.

Его отметил даже Леонил Федун: «Какие тут могут быть комментарии? Пять — ноль! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком. Он как минимум пять раз спас».

Подсчеты Федуна близки к правде: вратарь «Спартака» сделал несколько ключевых сэйвов, когда счет был всего лишь 2:0.

28-я минута, обводящий удар Бутты Магомедова в верхний угол;.

40-я минута, сваливающийся удар Дениса Глушакова под перекладину;.

51-я минута — обводящий удар Александра Руденко в нижний угол;.

59-я минута — неприятный удар Аяза Гулиева под перекладину.

Только после этого «Спартака» разошелся и размолотил «Химки», но в теории разгрома могло и не быть — в нем огромная заслуга Селихова.

По данным InStat, которые опубликовал автор телеграм-канала «КБ ТЕЛЕГА» Максим Никитин, Селихов совершил с «Химками» 2 суперспасения, а всего их было 5.

И это даже не лучшие результаты Селихова по суперспасениям. По три было в первом туре в Грозном (да, там Селихов взял несколько ударов в упор) и в Екатеринбурге с «Уралом», где «Спартак», казалось бы, довольно легко победил.

Список лучших матчей Селихова по количеству сэйвов выглядит так:

«Ахмат» (1:1) — 8, «Крылья Советов» (5:2) — 7, «Химки» (5:0), «Зенит» (1:2), «Ростов» (2:4) и ЦСКА (2:2) — по 5.

В общем, матч с «Химками» — далеко не исключение. Разгромная победа с «Крыльями» тоже добыта не без магии Селихова.

Продвинутая статистика тоже за вратаря «Спартака». Если брать соотношение ожидаемых пропущенных голов и реально пропущенных, то Селихов идет на третьем месте.

Его немного опережает Сергей Песьяков, а лидирует с диким отрывом (х4) Матвей Сафонов — на дистанции этого сезона вратарь «Краснодара» показывает неземной уровень.

Как Абаскаль добился такой формы Селихова? Не привозил своего тренера вратарей, а доверился русскому коучу

«Селихову не нужна конкуренция, он сам с собой конкурирует. Он закрытый человек, в себе, на него не влияют окружающие его обстоятельства. Посадите за ним хоть тер Стегена, хоть Алиссона, ему все равно вообще будет», — писал Артем Ребров в блоге на Sports.ru.

Есть несколько причин, за счет чего Селихов выиграл конкуренцию у себя самого:

Очевидная и понятная: здоровье наконец-то позволило играть в футбол и набрать форму.

Селихову очень важно, кто его тренирует. Например, в 2017-м его трансфер в «Спартак» чуть было не сорвался из-за того, что Александр не хотел уезжать из Перми без тренера вратарей Владимира Сычева. Для Селихова важен индивидуальный подход: чтобы ему объясняли, как и для чего делается определенное упражнение, чтобы с ним разговаривали. С иностранными тренерами вратарей Селихов не всегда добивался идеального взаимопонимания — и этот фактор учли, когда создавали тренерский штаб Абаскаля.

До конца непонятно, хотел ли Абаскаль привезти своего тренера вратарей, но Каттани настоял на том, чтобы эту позицию занимал россиянин. Дальше клуб решил, что специалистов будет двое. Теперь в «Спартаке» сразу два тренера вратарей из системы клуба — Василий Кузнецов и Александр Мельников. Пока связка отлично работает.