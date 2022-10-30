«Спартак» много атакует и забивает, но как же при этом тащит Селихов!
Один из главных героев.
Один из главных героев.
В воскресенье «Спартак» уничтожил «Химки» — 5:0. Обычно при таких разгромах вратаря-победителя даже не вспоминают, но в случае Селихова все немного иначе.
Его отметил даже Леонил Федун: «Какие тут могут быть комментарии? Пять — ноль! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком. Он как минимум пять раз спас».
Подсчеты Федуна близки к правде: вратарь «Спартака» сделал несколько ключевых сэйвов, когда счет был всего лишь 2:0.
Только после этого «Спартака» разошелся и размолотил «Химки», но в теории разгрома могло и не быть — в нем огромная заслуга Селихова.
По данным InStat, которые опубликовал автор телеграм-канала «КБ ТЕЛЕГА» Максим Никитин, Селихов совершил с «Химками» 2 суперспасения, а всего их было 5.
И это даже не лучшие результаты Селихова по суперспасениям. По три было в первом туре в Грозном (да, там Селихов взял несколько ударов в упор) и в Екатеринбурге с «Уралом», где «Спартак», казалось бы, довольно легко победил.
Список лучших матчей Селихова по количеству сэйвов выглядит так:
В общем, матч с «Химками» — далеко не исключение. Разгромная победа с «Крыльями» тоже добыта не без магии Селихова.
Продвинутая статистика тоже за вратаря «Спартака». Если брать соотношение ожидаемых пропущенных голов и реально пропущенных, то Селихов идет на третьем месте.
Его немного опережает Сергей Песьяков, а лидирует с диким отрывом (х4) Матвей Сафонов — на дистанции этого сезона вратарь «Краснодара» показывает неземной уровень.
«Селихову не нужна конкуренция, он сам с собой конкурирует. Он закрытый человек, в себе, на него не влияют окружающие его обстоятельства. Посадите за ним хоть тер Стегена, хоть Алиссона, ему все равно вообще будет», — писал Артем Ребров в блоге на Sports.ru.
Есть несколько причин, за счет чего Селихов выиграл конкуренцию у себя самого:
Глеб Чернявский