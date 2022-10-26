Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменен

«Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта», — сказал Свищев «СЭ».

С начала сезона-2022/23 в РПЛ система действует на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.