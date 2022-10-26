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15:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменен

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» об отмене круглого стола по вопросу Fan ID.

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Источник: РИА "Новости"

«Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта», — сказал Свищев «СЭ».

Планировалось, что круглый стол по теме Fan ID состоится в конце октября.

С начала сезона-2022/23 в РПЛ система действует на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.

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