Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменен
Премьер-лига: таблица и календарь
Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» об отмене круглого стола по вопросу Fan ID.
Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» об отмене круглого стола по вопросу Fan ID.
«Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта», — сказал Свищев «СЭ».
Планировалось, что круглый стол по теме Fan ID состоится в конце октября.
С начала сезона-2022/23 в РПЛ система действует на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.