Фанаты выдвинули ультиматум акционерам «Торпедо» из-за Геркуса

Согласно тексту заявления, Геркус, назначенный на пост президента «Торпедо» летом этого года, пригласил на один из руководящих постов в клубе Марата Фаттахова, который ранее работал в московском «Локомотиве» и сам признавался, что является одним из активных фанатов железнодорожников. Фаттахов должен отвечать за стратегическое развитие «Торпедо». Официального объявления о его назначении не было, фамилии Фаттахова на официальном сайте «Торпедо» в разделе «руководство» не значится. Между фанатами «Торпедо» и «Локомотива» на протяжении многих лет существует принципиальное соперничество.

«Давать оценку моральным качествам человека, согласившегося пойти работать во вражеский клуб, мы не беремся, но слово “принципы” ему явно незнакомо. Для нас неприемлемо нахождение данного человека в структуре “Торпедо” на любой должности, также неприемлемо то, что клубом руководит человек, который не чтит наши принципы и традиции, ставя себя выше общественного мнения. После двух месяцев работы в клубе становится очевидно, что Геркусу больше нравится организовывать концерты и праздники, чем реально руководить клубом и приносит ему пользу. Может вы не тем занимаетесь, Илья Леонидович? Но разводить в “Торпедо” тот же цирк, что вы устроили в “Локомотиве”, мы не позволим. Мы призываем акционеров клуба снять с должностей Геркуса и Фаттахова», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Запад-5».