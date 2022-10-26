В «Вест Хэме» отказались комментировать информацию о долгах за трансфер Влашича

«Мы никак не будем комментировать эту ситуацию», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб решил обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Николы Влашича.

По данным «СЭ», лондонский клуб не может перечислить деньги из-за санкций, наложенных правительством Великобритании на российские организации.