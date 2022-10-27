Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Вадуц
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
ХИК
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
РФШ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Балкани
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Пюник
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
24.10
Зенит
Сочи
70
24.10
Урал
Крылья Советов
21
23.10
Ахмат
Торпедо
10
23.10
Спартак
Химки
50
23.10
Оренбург
ЦСКА
22
22.10
Локомотив
Динамо
13
22.10
Факел
Ростов
11
22.10
Нижний Новгород
Краснодар
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:23 (мск), источник: ТАСС

Матыцин рассказал о сотрудничестве между «Зенитом» и иранским футбольным клубом «Сепахан»

Команды при поддержке Министерства спорта РФ подписали меморандум о сотрудничестве.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» и иранский «Сепахан» при поддержке Министерства спорта РФ подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом в четверг сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что Матыцин провел встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

«Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским “Зенитом” и иранским “Сепаханом”. При поддержке министерства спорта подписан меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идет активный обмен командами для участия в турнирах. Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча “Зенита” и “Сепахана”, которая запланирована в Иране 27 ноября», — сказал Матыцин.

«Зенит» восемь раз побеждал в чемпионате России и один — в чемпионате СССР, также на счету команды семь побед в Суперкубке России, четыре — в Кубке России, одна — в Кубке СССР. В 2008 году петербургский клуб выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы) и Суперкубок УЕФА. «Сепахан» является пятикратным чемпионом Ирана и четырехкратным победителем кубка страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь