Матыцин рассказал о сотрудничестве между «Зенитом» и иранским футбольным клубом «Сепахан»

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» и иранский «Сепахан» при поддержке Министерства спорта РФ подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом в четверг сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что Матыцин провел встречу с послом Ирана в РФ Каземом Джалали, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

«Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским “Зенитом” и иранским “Сепаханом”. При поддержке министерства спорта подписан меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идет активный обмен командами для участия в турнирах. Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча “Зенита” и “Сепахана”, которая запланирована в Иране 27 ноября», — сказал Матыцин.