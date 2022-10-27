«Спартак» условно наказали закрытием одной трибуны на домашний матч

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил посещение трибуны D на один домашний матч «Спартака» условно за скандирования ненормативной лексики болельщиками на игре с подмосковными «Химками». Об этом журналистам в четверг рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«В прошлый раз предупредили “Спартак” в случае повторения скандирования, — сказал Григорьянц. — Это уже в седьмой раз. За скандирования зрителями ненормативной лексики “Спартак” оштрафован на 70 тыс. рублей и запрещен допуск на один матч условно. Установлен испытательный срок до конца сезона-2022/23».