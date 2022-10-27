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15:37 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» условно наказали закрытием одной трибуны на домашний матч

Клуб наказан за скандирования ненормативной лексики болельщиками.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил посещение трибуны D на один домашний матч «Спартака» условно за скандирования ненормативной лексики болельщиками на игре с подмосковными «Химками». Об этом журналистам в четверг рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

23 октября «Спартак» на своем поле победил «Химки» со счетом 5:0 в матче 14-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В прошлый раз предупредили “Спартак” в случае повторения скандирования, — сказал Григорьянц. — Это уже в седьмой раз. За скандирования зрителями ненормативной лексики “Спартак” оштрафован на 70 тыс. рублей и запрещен допуск на один матч условно. Установлен испытательный срок до конца сезона-2022/23».

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