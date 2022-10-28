Романцев — об ошибке Зобнина в дерби: Не стал бы осуждать ЦСКА в нарушении фейр-плей, борьбу нужно вести до свистка

«Еще в футбольных школах мальчишек учат, что борьбу на поле надо вести до тех пор, пока судья не даст свисток. А здесь об этом правиле забывает игрок сборной! Тем более сейчас наш футбол буквально захлестнула мода на симуляцию игроков, называемая “маленькими хитростями”. К тому же есть ВАР, который отслеживает все и в любой момент может подсказать арбитру в поле, что в той или иной ситуации он чего-то не увидел. И я бы не стал осуждать армейцев в нарушении правила фейр-плей. Просто подхвативший в том эпизоде мяч Гайич усвоил, что играть надо до свистка. О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь», — сказал Романцев.