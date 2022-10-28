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13:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Романцев — об ошибке Зобнина в дерби: Не стал бы осуждать ЦСКА в нарушении фейр-плей, борьбу нужно вести до свистка

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением по поводу гола Федора Чалова в дерби с ЦСКА (2:2), забитого после ошибки Романа Зобнина.

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«Еще в футбольных школах мальчишек учат, что борьбу на поле надо вести до тех пор, пока судья не даст свисток. А здесь об этом правиле забывает игрок сборной! Тем более сейчас наш футбол буквально захлестнула мода на симуляцию игроков, называемая “маленькими хитростями”. К тому же есть ВАР, который отслеживает все и в любой момент может подсказать арбитру в поле, что в той или иной ситуации он чего-то не увидел. И я бы не стал осуждать армейцев в нарушении правила фейр-плей. Просто подхвативший в том эпизоде мяч Гайич усвоил, что играть надо до свистка. О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь», — сказал Романцев.

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