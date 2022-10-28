Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Факел
41
Футбол. Премьер-лига
29.10
Динамо
Химки
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17:00
Оренбург
Факел
41
24.10
Зенит
Сочи
70
24.10
Урал
Крылья Советов
21
23.10
Ахмат
Торпедо
10
23.10
Спартак
Химки
50
23.10
Оренбург
ЦСКА
22
22.10
Локомотив
Динамо
13
22.10
Факел
Ростов
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:19 (мск), источник: Sports.Ru

Захарян о предложении «Челси»: Я сразу сказал, что хочу и поеду. Хотя бы попробую себя

Арсен Захарян рассказал, как отреагировал на информацию об интересе «Челси».

Динамо
ЧелсиПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Как ты узнал об интересе «Челси»?

— Узнал от своих агентов. И в «Динамо» сказали, что пришло письмо с запросом. Меня вызвали, спросили, хочу я или нет, как смотрю на это. Я свою позицию высказал: «Да».

Я сразу сказал, что хочу и поеду. А там уже как будет. Не исключал вариант, что будет аренда. Но я хотя бы попробую себя. Может, получится сразу заиграть. Я был рад, очень волновался, получится или нет. В голове прокручивал, как там все будет, если поеду, — сказал полузащитник «Динамо» в интервью YouTube-каналу «Коммент. Шоу».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь