Экс-тренер «Зенита» посоветовал Дзюбе перейти в клуб Первой лиги
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.
34-летний Дзюба перешел в турецкую команду в августе в статусе свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Россиянин принял участие в пяти матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.
«Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол. У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».
Ранее Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и петербургский «Зенит». На счету форварда также 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 голов.