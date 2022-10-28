Экс-тренер «Зенита» посоветовал Дзюбе перейти в клуб Первой лиги

34-летний Дзюба перешел в турецкую команду в августе в статусе свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Россиянин принял участие в пяти матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

«Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол. У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».