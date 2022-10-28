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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Зенита» посоветовал Дзюбе перейти в клуб Первой лиги

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

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Источник: РИА "Новости"

34-летний Дзюба перешел в турецкую команду в августе в статусе свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1». Россиянин принял участие в пяти матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

«Артему уже не хватает скорости, а без нее невозможно играть в современный футбол. У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Ранее Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и петербургский «Зенит». На счету форварда также 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 голов.

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