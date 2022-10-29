«Локомотив» — ЦСКА: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Очередное московское дерби в последнем туре первого круга сезона РПЛ. Обычно «Локомотив» и ЦСКА спорят друг с другом за позиции в топ-3, но на этот раз железнодорожники идут не в первой тройке, а в последней. Им жизненно необходимы очки, чтобы выбраться из опасной зоны, но армейцы стараются не отстать от идущего вторым в таблице «Спартака», да и с игрой у них все значительно лучше.

«Локомотив» с лета не обыгрывал никого кроме «Торпедо» и «Химок» и никак не может дождаться нового главного тренера, пока командой временно руководит Андрей Федоров. ЦСКА Владимира Федотова не побеждал с 1 октября, и это тоже были многострадальные «Химки». Четыре матча без побед с учетом Кубка — это многовато для команды, сражающейся за самые высокие места, и на этот раз красно-синие постараются победить, тем более «Локо» давно уже не был в таком разобранном состоянии, как сейчас, а у ЦСКА вновь результативно заиграл лучший бомбардир Федор Чалов.

На что ставить

У букмекеров явным фаворитом дерби являются гости. На сайте и в приложении Olimpbet можно поставить на победу ЦСКА с коэффициентом 1.88, а на успех «Локомотива» — за 4.08. Обращает на себя внимание, что обе команды в последнее время много пропускают и не могут решить проблемы с обороной. ЦСКА мешает травма Дивеева, а «Локо» — общий хаос в команде и проблема с выбором вратаря: ни Гильерме, ни Худяков на сегодня не добавляют уверенности защитником.

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Игорь Борунов