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09:45 (мск)

«Локомотив» — ЦСКА: прогнозы и ставки

В дерби двух экс-чемпионов России сойдутся клубы, занимающие третьи места с начала таблицы и с ее конца.

Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

Очередное московское дерби в последнем туре первого круга сезона РПЛ. Обычно «Локомотив» и ЦСКА спорят друг с другом за позиции в топ-3, но на этот раз железнодорожники идут не в первой тройке, а в последней. Им жизненно необходимы очки, чтобы выбраться из опасной зоны, но армейцы стараются не отстать от идущего вторым в таблице «Спартака», да и с игрой у них все значительно лучше.

«Локомотив» с лета не обыгрывал никого кроме «Торпедо» и «Химок» и никак не может дождаться нового главного тренера, пока командой временно руководит Андрей Федоров. ЦСКА Владимира Федотова не побеждал с 1 октября, и это тоже были многострадальные «Химки». Четыре матча без побед с учетом Кубка — это многовато для команды, сражающейся за самые высокие места, и на этот раз красно-синие постараются победить, тем более «Локо» давно уже не был в таком разобранном состоянии, как сейчас, а у ЦСКА вновь результативно заиграл лучший бомбардир Федор Чалов.

На что ставить

«Локомотив» — ЦСКА

У букмекеров явным фаворитом дерби являются гости. На сайте и в приложении Olimpbet можно поставить на победу ЦСКА с коэффициентом 1.88, а на успех «Локомотива» — за 4.08. Обращает на себя внимание, что обе команды в последнее время много пропускают и не могут решить проблемы с обороной. ЦСКА мешает травма Дивеева, а «Локо» — общий хаос в команде и проблема с выбором вратаря: ни Гильерме, ни Худяков на сегодня не добавляют уверенности защитником.

Трудно сказать, насколько результативной выйдет игра, но ясно, что голевые моменты будут и у тех, и у других. Самый осторожный вариант: ставка на «обе забьют — да» за 1.67. Бóльший выигрыш сулит выбор в пользу победы 3-й команды чемпионата над 14-й: П2 за 1.88. Наконец, если объединить их в один прогноз, вероятная победа ЦСКА в матче с голами в те и другие ворота даст привлекательный коэффициент 3.30.

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