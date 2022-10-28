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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Оренбурга» Марин отобрал у Сычевого гол пяткой в ворота «Факела»

Сегодня, 28 октября, проходит матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Факелом». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 15, 28.10.2022, 17:00

Оренбург4Факел1

На 44-й минуте полузащитник хозяев Химми Марин забил гол. Лукас Вера сделал пас в штрафную, Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой. Мяч был готов закатиться за линию ворот, но Марин украл гол у партнёра, добив в упор при отыгранном вратаре.

За минуту до этого Марин открыл счёт в противостоянии. Андрей Малых выполнил подачу на дальний угол вратарской, откуда Марин головой переправил мяч в ближний угол ворот. Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 19 очков в 14 играх. «Факел» располагается на 13-й строчке с 12 набранными очками.

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