Игрок «Оренбурга» Марин отобрал у Сычевого гол пяткой в ворота «Факела»

На 44-й минуте полузащитник хозяев Химми Марин забил гол. Лукас Вера сделал пас в штрафную, Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и пробил пяткой. Мяч был готов закатиться за линию ворот, но Марин украл гол у партнёра, добив в упор при отыгранном вратаре.