«Оренбург» набрал 19 из 22 очков в домашних матчах. Больше только у «Зенита»

Накануне «Оренбург» разгромил на стадионе «Газовик» воронежский «Факел», одержав уже шестую победу на домашнем поле в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Если учитывать только домашние матчи, то «Оренбург» является второй командой чемпионата по этому показателю, набрав 19 из 22 очков. Больше — только в активе санкт-петербургского «Зенита» (21 очко из 36).