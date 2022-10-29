Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Химки
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Сельта
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Акрон
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Родина
Футбол. Зарубежный
17:15
Кадис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Труа
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
28.10
Оренбург
Факел
41
24.10
Зенит
Сочи
70
24.10
Урал
Крылья Советов
21
23.10
Ахмат
Торпедо
10
23.10
Спартак
Химки
50
23.10
Оренбург
ЦСКА
22
22.10
Локомотив
Динамо
13
22.10
Факел
Ростов
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» набрал 19 из 22 очков в домашних матчах. Больше только у «Зенита»

«Оренбург» под руководством 45-летнего чешского специалиста Марцела Лички продолжает демонстрировать феноменальную форму в домашних встречах в текущем сезоне.

Оренбург
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Накануне «Оренбург» разгромил на стадионе «Газовик» воронежский «Факел», одержав уже шестую победу на домашнем поле в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Если учитывать только домашние матчи, то «Оренбург» является второй командой чемпионата по этому показателю, набрав 19 из 22 очков. Больше — только в активе санкт-петербургского «Зенита» (21 очко из 36).

В общей турнирной таблице подопечные Лички занимают восьмое место. В следующем туре «Оренбург» откроет второй круг соревнований выездной игрой с подмосковными «Химками», которые занимают предпоследнее место в таблице.

Читайте также
Оренбург
4:1
Первый тайм: 2:0
Факел
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь