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16:39 (мск), источник: Sport24

Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл о прозвище: Я был удивлен, что в России это вызвало такой ажиотаж

Бразильский полузащитник московского «Локомотива» Педро Габриэл в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну высказался об ажиотаже, который вызвало в России его прозвище.

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Источник: РИА "Новости"

В Бразилии Габриэл выступал под псевдонимом «Педриньо», однако в России ему запретили использовать это прозвище по этическим соображениям.

— Про прозвище. Тебя удивил тот ажиотаж, который был вызван вокруг этого всего?

— Если честно — очень. Для меня это была элементарная вещь. Я был удивлен, что в России это вызвало такой ажиотаж. До приезда в Россию у меня на майке всегда было написано Педриньо. Сейчас — Педро Габриэл. И знаешь, мне это даже больше нравится. Я как-то привык. Звучит неплохо. Иногда я скучаю по Педриньо, это прозвище напоминает мне о хорошем периоде в бразильской карьере.

— Ты же в курсе, что Педриньо — не значит дословно гей по-русски. Может, возьмешь обратно?

— Я слышал, что Педриньо имеет какое-то отношение к ЛГБТ-сообществу. Ты, наверное, первый кто сказал мне, что это не так (смеется). Если так, то я не против вернуть Педриньо себе на футболку. Но Педро Габриэл мне тоже нравится — можно сказать, что это мое русское имя (смеется).

— Как, кстати, тебя называют в команде?

— Русские игроки называют меня и Педриньо, и Педро. Мои бразильские друзья, которые живут в Москве, по старой памяти называют меня только Педриньо, — заявил Габриэл для Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Педро Габриэл провел за «Локомотив» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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