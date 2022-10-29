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16:12 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» со счетом 6:1 обыграло «Химки» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 6:1 обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Николя Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29), Федор Смолов (45+4), Константин Тюкавин (77) и Ярослав Гладышев (87, 89). У «Химок» отличился Илья Садыгов (90+3, с пенальти), в перерыве красную карточку получил главный тренер команды Спартак Гогниев.

Символический удар перед началом матча произвели внучка бывшего вратаря сборной СССР и «Динамо» Льва Яшина Наталья Вяльцева и заслуженный артист РФ Камиль Ларин.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд во всех турнирах. На счету команды три победы в матчах чемпионата России, ранее бело-голубые победили «Оренбург» (3:2) и московский «Локомотив» (3:1). Также «Динамо» обыграло «Ростов» (3:1) в матче группового этапа Фонбет — Кубка России.

«Химки» продлили серию без побед в различных турнирах до 15 матчей. Команда потерпела 13 поражений и дважды сыграла вничью. В последний раз подмосковный клуб сумел одержать победу 7 августа в матче чемпионата России против московского «Торпедо» (3:1).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 15 матчах. «Химки» располагаются на 15-й позиции с 9 очками после 15 игр. В следующем туре «Динамо» встретится на выезде с «Ростовом» 6 ноября. «Химки» 4 ноября примут «Оренбург».

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6:1
Первый тайм: 3:0
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