«Динамо» со счетом 6:1 обыграло «Химки» в матче чемпионата России по футболу

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Николя Муми Нгамалё (11-я минута), Денис Макаров (29), Федор Смолов (45+4), Константин Тюкавин (77) и Ярослав Гладышев (87, 89). У «Химок» отличился Илья Садыгов (90+3, с пенальти), в перерыве красную карточку получил главный тренер команды Спартак Гогниев.

Символический удар перед началом матча произвели внучка бывшего вратаря сборной СССР и «Динамо» Льва Яшина Наталья Вяльцева и заслуженный артист РФ Камиль Ларин.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд во всех турнирах. На счету команды три победы в матчах чемпионата России, ранее бело-голубые победили «Оренбург» (3:2) и московский «Локомотив» (3:1). Также «Динамо» обыграло «Ростов» (3:1) в матче группового этапа Фонбет — Кубка России.

«Химки» продлили серию без побед в различных турнирах до 15 матчей. Команда потерпела 13 поражений и дважды сыграла вничью. В последний раз подмосковный клуб сумел одержать победу 7 августа в матче чемпионата России против московского «Торпедо» (3:1).