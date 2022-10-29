Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Енисей
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Труа
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
40
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Уфа
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Челси
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Акрон
33
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Родина
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
62
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Байер
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
40
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Сассуоло
40
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
13
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Сельта
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Манчестер Сити
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Химки
61
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Ахмат
Ростов
12
14:00
Динамо
Химки
61
28.10
Оренбург
Факел
41
24.10
Зенит
Сочи
70
24.10
Урал
Крылья Советов
21
23.10
Ахмат
Торпедо
10
23.10
Спартак
Химки
50
23.10
Оренбург
ЦСКА
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:15 (мск), источник: Sports.Ru

«Химки» не побеждают 15 матчей подряд после ухода Юрана

«Химки» не побеждают в 15 матчах подряд после ухода тренера Сергея Юрана. Подмосковный клуб крупно уступил «Динамо» (1:6) в матче Мир РПЛ.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.

С тех пор у «Химок» 12 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 9 очков. В следующем матче команда встретится с «Оренбургом».

Читайте также
Динамо
6:1
Первый тайм: 3:0
Химки
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь