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18:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве

Гол Садыгова отметил на трибуне.

Динамо
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Источник: Спорт-Экспресс

Ужасные результаты, ошибки футболистов и игра команды окончательно довели тренера «Химок» Спартака Гогниева.

В матче с «Динамо», который закончился поражением гостей 1:6, тренер эмоционировал на всех — игроков, журналистов и судей.

Сначала досталось капитану «Химок» Денису Глушакову: Гогниев заменил его уже на 35-й минуте. Хавбек сразу отправился в раздевалку под крики Гогниева: «Домой, #####! Домой, #####!».

Комментатор Сергей Дурасов по ходу эфира рассказал, что перед заменой тренер трижды показал игроку, чтобы тот сразу направлялся именно в раздевалку.

В перерыве при счете 3:0 в пользу «Динамо» Гогниев удалился после споров с арбитрами: встречу обслуживала бригада рефери Яна Бобровского. Он показал тренеру первую желтую на 17-й минуте, а вторую — у выхода с поля после первого тайма, когда Гогниев высказывал недовольство в характерной манере.

Досталось и комментатору встречи Дурасову, который работал у бровки. В подтрибунке Гогниев возмутился качеством его вопросов во время предматчевого интервью.

— На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи, — спросил Гогниев.

— Никогда такого не было, — ответил Дурасов.

— Да #####, сто процентов, #####! ##### какую-то говорите, ###! — вспылил Гогниев.

Во флеш-интервью Дурасов спросил у Гогниева о его словах, что «результат не показатель моей работы» после 0:5 от «Спартака», а также затронул тему перестановок в защите и основного вратаря команды. Вполне рядовые вопросы почему-то вывели тренера из себя.

Второй тайм он досматривал на трибуне и снова не скрывал эмоций. Звонил, вероятно, на скамейку ассистентам, яростно что-то крича в трубку.

А когда «Химки», горевшие 0:6, реализовали пенальти на последней минуте встречи (это сделал сын инвестора «Химок» Илья Садыгов), Гогниев активно радовался, ударил по креслу и кричал так, словно гол имел для него важное значение.

— Почему такая реакция на наш единственный гол? Потому что мы гол забили.

— И без разницы на счет?

— Конечно! — заявил Гогниев после матча журналистам.

При этом картина у «Химкок» удручающая: 15 матчей без побед, 15-е место в таблице, в четырех последних матчах команда пропустила 12 мячей и забила лишь один гол. Гогниев за время работы в клубе набрал лишь два очка.

Но тренер, судя по всему, не собирается уходить: «Капитан с корабля последним должен уходить. Если руководители так решат, то я готов в любой момент. Я знаю, что есть проблемы, над которыми надо работать. И я знаю, как над ними работать», — заявил он на пресс-конференции.

Динамо
6:1
Первый тайм: 3:0
Химки
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