Глушаков рассказал о разговоре с Гогниевым после скандальной замены

В субботу «Химки» проиграли в гостях столичному «Динамо» со счетом 1:6 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. На 35-й минуте Гогниев произвел замену и убрал с поля Глушакова. Футболист сразу ушел в подтрибунное помещение, не став жать руку тренеру.

«Я уехал на 87 минуте. Дождался тренера в перерыве, пообщались. Он мне все сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть эмоции, свое имя и характер. Думаю, мы еще переговорим с ним. Никаких конфликтов», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».