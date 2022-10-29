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20:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глушаков рассказал о разговоре с Гогниевым после скандальной замены

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что между ним и главным тренером клуба Спартаком Гогниевым нет конфликта.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Химки» проиграли в гостях столичному «Динамо» со счетом 1:6 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. На 35-й минуте Гогниев произвел замену и убрал с поля Глушакова. Футболист сразу ушел в подтрибунное помещение, не став жать руку тренеру.

«Я уехал на 87 минуте. Дождался тренера в перерыве, пообщались. Он мне все сказал. Тема закрыта. Никаких конфликтов между нами нет. Я такой же человек, у меня есть эмоции, свое имя и характер. Думаю, мы еще переговорим с ним. Никаких конфликтов», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

«Химки» проиграли два последних матча чемпионата России с общим счетом 1:11. В 14-м туре подмосковная команда пропустила пять безответных мячей от столичного «Спартака». Безвыигрышная серия «Химок» достигла 11 матчей в РПЛ (2 ничьи, 9 поражений). Последний раз «красно-черные» побеждали 7 августа.

Динамо
6:1
Первый тайм: 3:0
Химки
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