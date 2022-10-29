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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов с ЦСКА победил в дерби РПЛ

ЦСКА обыграл «Локомотив» в дерби в рамках 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА
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Источник: ПФК ЦСКА

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «армейцев». Решающий гол на 22-й минуте забил Хесус Медина.

Благодаря этому успеху ЦСКА набрал 29 очков и вышел на третье место в таблице, а «Локомотив» с 12 очками остался на 14-й позиции.

Казахстанский футболист «армейцев» Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. На 12-й минуте он заработал предупреждение, а на 39-й мог оставить команду в меньшинстве, но судья ошибочно его не удалил.

Для Зайнутдинова это был 13-й матч за клуб в нынешнем сезоне РПЛ.

Локомотив
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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