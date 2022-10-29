Зайнутдинов с ЦСКА победил в дерби РПЛ
ЦСКА обыграл «Локомотив» в дерби в рамках 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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ЦСКА обыграл «Локомотив» в дерби в рамках 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «армейцев». Решающий гол на 22-й минуте забил Хесус Медина.
Благодаря этому успеху ЦСКА набрал 29 очков и вышел на третье место в таблице, а «Локомотив» с 12 очками остался на 14-й позиции.
Казахстанский футболист «армейцев» Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. На 12-й минуте он заработал предупреждение, а на 39-й мог оставить команду в меньшинстве, но судья ошибочно его не удалил.
Для Зайнутдинова это был 13-й матч за клуб в нынешнем сезоне РПЛ.