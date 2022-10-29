Зайнутдинов с ЦСКА победил в дерби РПЛ

Источник: ПФК ЦСКА

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «армейцев». Решающий гол на 22-й минуте забил Хесус Медина.

Благодаря этому успеху ЦСКА набрал 29 очков и вышел на третье место в таблице, а «Локомотив» с 12 очками остался на 14-й позиции.

Казахстанский футболист «армейцев» Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. На 12-й минуте он заработал предупреждение, а на 39-й мог оставить команду в меньшинстве, но судья ошибочно его не удалил.