Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Лидс
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Сампдория
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Райо Вальекано
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Ювентус
01
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нефтехимик
Енисей
11
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Труа
43
Футбол. Зарубежный
17:15
Кадис
Атлетико
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Челси
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Акрон
33
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Уфа
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Родина
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
62
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Байер
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
40
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Сассуоло
40
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Сельта
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Манчестер Сити
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Химки
61
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19:00
Локомотив
ЦСКА
01
16:30
Ахмат
Ростов
12
14:00
Динамо
Химки
61
28.10
Оренбург
Факел
41
24.10
Зенит
Сочи
70
24.10
Урал
Крылья Советов
21
23.10
Ахмат
Торпедо
10
23.10
Спартак
Химки
50
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:04 (мск), источник: Sport24

Президент ЦСКА Гинер отреагировал на включение в санкционные списки Украины

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на то, что Украина включила его в новый санкционный список.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

«Санкции украинской власти для меня не критичны. На Украине у меня оставался только один актив — ПИН-банк. Он не развивался последние годы. Руководство банка искало на него покупателя, но это бесперспективная история», — заявил Гинер в интервью РБК Спорт.

Бизнесмен отметил, что покинул энергетический бизнес Украины в 2014 году. «Энергетика там находится под жестким контролем государства. После смены власти на Украине в 2014 году отношение к России стало крайне враждебным. Было очевидно, что нужно выходить из значимых активов. Что я и сделал, продав свой энергетический бизнес группе европейских инвесторов», — добавил Гинер.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 256 российских бизнесменов и членов их семей, в число которых вошел Евгений Гинер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Муж слил в соцсети откровенные фото жены, показав олимпийскую чемпионку с обнаженной грудью
Фитнес-модель выложила бесстыжее фото в отражении зеркала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь