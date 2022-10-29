Президент ЦСКА Гинер отреагировал на включение в санкционные списки Украины

«Санкции украинской власти для меня не критичны. На Украине у меня оставался только один актив — ПИН-банк. Он не развивался последние годы. Руководство банка искало на него покупателя, но это бесперспективная история», — заявил Гинер в интервью РБК Спорт.

Бизнесмен отметил, что покинул энергетический бизнес Украины в 2014 году. «Энергетика там находится под жестким контролем государства. После смены власти на Украине в 2014 году отношение к России стало крайне враждебным. Было очевидно, что нужно выходить из значимых активов. Что я и сделал, продав свой энергетический бизнес группе европейских инвесторов», — добавил Гинер.