Матчи с участием «Зенита» и «Спартака» завершат программу 15-го тура РПЛ

В центральном матче занимающий шестое место «Краснодар» примет действующего чемпиона страны и лидера турнирной таблицы петербургский «Зенит». В активе домашней команды 24 очка, у их соперников — 36. Краснодарцы в 14-м туре обыграли «Пари НН» (2:0), прервав серию из трех игр в РПЛ без побед (ничья с «Крыльями Советов», поражения от «Ростова» и «Ахмата»). Сине-бело-голубые в прошлом туре разгромили вице-чемпиона сезона-2021/22 «Сочи» со счетом 7:0, продлив серию без поражений в чемпионате до 14 матчей (11 побед и 3 ничьих).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 19:30 Краснодар - Зенит -

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в воскресенье не сможет рассчитывать на полузащитника Александра Черникова, который продолжает восстанавливаться от мышечной травмы. За «Зенит» в 15-м туре не сыграет вратарь Даниил Одоевский. Также, по словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, под вопросом находится участие в матче защитника и капитана команды Деяна Ловрена, а также нападающего Матео Кассьерры.

Воскресный матч станет 23-м для «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ. Из 22 предыдущих краснодарцы выиграли 3, их соперники — 14, еще пять раз команды не сумели выявить победителя. «Краснодар» не обыгрывал «Зенит» с апреля 2018 года (2:1 в Санкт-Петербурге), после этого состоялись еще восемь игр, в которых петербуржцы одержали шесть побед. На своем поле краснодарцы не побеждали с ноября 2016 года (2:1 с голами на второй и четвертой компенсированных ко второму тайму минутах).

Главным арбитром матча «Краснодар» — «Зенит» будет Владимир Москалев, его ассистентами — Максим Ковалев, Игорь Князев, видеоассистентом рефери (VAR) будет Евгений Кукуляк, ассистентом VAR (AVAR) — Николай Еремин. Ранее Москалев работал на 12 матчах «Краснодара» (7 побед, 2 ничьих, 3 поражения) и 20 играх «Зенита» (10 побед, 7 ничьих, 3 поражения) в РПЛ. При его судействе команды провели две очные встречи — в сезоне-2015/16 сильнее были краснодарцы (2:0), а в сезоне-2020/21 — петербуржцы (3:1).

Первое с 2015 года дерби «Спартак» — «Торпедо»

«Спартак» завершит первый круг домашним матчем против «Торпедо», которое вернулось в премьер-лигу после семилетнего отсутствия. Перед игрой 15-го тура красно-белые с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, автозаводцы — 16-е, набрав 6 очков. Воскресное дерби станет для команд первым с марта 2015 года.

«Спартак» подходит к игре на «Открытие Банк Арене» с серией из 5 матчей без поражений (4 победы, 1 ничья). «Торпедо» за аналогичный период одержало единственную победу в РПЛ, дважды сыграло вничью и потерпело два поражения. Примечательно, что в первом официальном матче на этом стадионе чуть более восьми лет назад «Спартак» со счетом 3:1 обыграл «Торпедо». Победу красно-белым принес дубль Квинси Промеса и точный удар Хосе Хурадо, единственный мяч черно-белых в той игре на счету Угу Виейры.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 16:30 Спартак - Торпедо -

В предстоящем матче отмечающий 100-летний юбилей «Спартак» сыграет в форме, стилизованной под ретро — на ней не будет логотипов спонсоров, за исключением компании-экипировщика. При этом эмблема клуба будет представлена в классическом виде — без мяча внутри ромба и четырех звезд, символизирующих число побед в чемпионате страны (красно-белые становились первыми в первенствах СССР и России в общей сложности 22 раза, за каждые пять титулов на эмблему наносится одна звезда).

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в воскресенье вернется на тренерскую скамейку, отбыв одноматчевую дисквалификацию за инцидент с коллегой из ЦСКА Владимиром Федотовым. В предстоящей игре испанский специалист не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от травм полузащитников Наиля Умярова, Руслана Литвинова, Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса Перейру. Пропустивший игру против «Ахмата» по состоянию здоровья главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев также будет руководить командой от бровки. В предстоящем дерби он не сможет рассчитывать на защитника Илью Кутепова, который провел в составе «Спартака» 10 сезонов, а также вратаря Виталия Ботнаря.

Предстоящее дерби «Спартак» — «Торпедо» станет 33-м в российской истории. На данный момент подавляющее преимущество на стороне красно-белых, которые выиграли 16 матчей из 32, 9 раз была зафиксирована ничья, в 7 встречах сильнее были автозаводцы. Черно-белые не побеждали спартаковцев более 18 лет — 2 октября 2004 года дубль Игоря Семшова помог «Торпедо» обыграть «Спартак» (2:1). После той встречи команды провели еще семь матчей, в которых красно-белые одержали шесть побед.

Главным арбитром матча «Спартак» — «Торпедо» будет Сергей Иванов, его ассистентами — Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, VAR — Евгений Турбин, AVAR — Екатерина Курочкина. При судействе Иванова красно-белые провели в РПЛ 25 матчей (12 побед, 5 ничьих и 8 поражений). Игры с участием автозаводцев этот арбитр обслуживал трижды — дважды они проиграли, один раз сыграли вничью.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 14:00 Крылья Советов - Нижний Новгород -

Матчи соседей по турнирной таблице

Два других матча дня начнутся в 14:00 — в Самаре «Крылья Советов» примут «Пари Нижний Новгород», а в Сочи одноименный клуб встретится с екатеринбургским «Уралом». Самарцы перед воскресной встречей занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков, их соперники располагаются на 12-й строчке, имея в активе 13 очков. В Сочи также сойдутся соседи по турнирной таблице — хозяева поля с 20 очками занимают 9-ю позицию, в активе идущих 10-ми уральцев 16 очков.

15-й тур РПЛ стартовал 28 октября. В этот день «Оренбург» на своем поле разгромил воронежский «Факел» (4:1). В субботу прошли еще три игры — «Динамо» — «Химки» (6:1), «Ахмат» — «Ростов» (1:2) и «Локомотив» — ЦСКА (0:1).