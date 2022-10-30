Худший решающий матч в истории «Зенита». Как можно было так лишить себя еврокубков?!

Ровно 24 года назад, 30 октября 1998-го, «Зенит» провёл, пожалуй, свой худший решающий матч в российской истории. В тот день Санкт-Петербург увидел, как его команда собственными руками выкинула путёвку в еврокубки. Никто не верил, что подобное может случиться.

Во второй половине 1990-х «Зенит» возрождался после тяжёлого десятилетия и «очищения» Первой лигой. Трофеев у петербургского клуба не было с 1984 года, матчей в Европе — с 1989-го. Несложно представить, насколько сильно город ждал большого футбольного праздника, которым стали бы и завоевание медалей чемпионата, и возвращение в еврокубки.

По ходу сезона-1998 «Зенит» даже лидировал под руководством Анатолия Бышовца. Сине-бело-голубые выдали 12-матчевую беспроигрышную серию и завершили первый круг на первом месте. Санкт-Петербург поверил, что его клуб готов бороться со «Спартаком» за чемпионство. Но в июле Бышовец был назначен главным тренером сборной России, и совместительство не пошло на пользу ни «Зениту», ни национальной команде. Сине-бело-голубые стали чередовать ничьи с поражениями, однако на финише чуть-чуть встрепенулись (три победы подряд) и за тур до конца сезона занимали четвёртое место. Оно по всем раскладам давало путёвку в Кубок УЕФА.

«Зенит» конкурировал с «Ротором» — опережал волгоградскую команду на одно очко. В последнем туре требовалось решить простую задачу: переиграть дома занимавшую последнее, 16-е место «Тюмень». Одного из самых безнадёжных аутсайдеров за всю историю лиги. Достаточно сказать, что на тот момент тюменцы отставали от находившейся на 15-й строчке «Балтики» на 25 (!) очков. Проиграли 25 из 26 предыдущих матчей, причём некоторые с позорным счётом — 0:7, 0:5, дважды по 0:6 и 1:5. В первом круге и сами петербуржцы положили пять мячей в Тюмени.

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На «Петровском» в тот день был аншлаг, несмотря на холодную погоду. Болельщики пришли увидеть разгром и красивый финал непростого сезона. Досрочно вылетевшая и мучившаяся от безденежья «Тюмень», в составе которой приехали в Санкт-Петербург два экс-игрока «Зенита» Алексей Наумов и Валентин Егунов, должна была исполнить роль покорной жертвы.

Возможно, тюменцы ждали «подарка» от «Зенита». По легенде, главный тренер Александр Игнатенко, давая интервью за день до матча, вдруг произнёс: «Странно, уже полдевятого вечера, а ко мне до сих пор ещё никто не подошёл и ничего не предложил». Но «Зенит» при Бышовце в грязных делах замечен не был, а игроки «Тюмени», не имея мотивации, вышли на поле биться за результат.

Хозяева со стартового свистка навалились на ворота гостей и едва не забили уже на первой минуте. Казалось, что вратаря «Тюмени» Григория Соколовского ждёт ещё один кошмарный вечер, а в итоге он-то и стал героем матча. Время шло, «Зенит» полностью владел мячом и территорией (тюменцы до перерыва лишь однажды перешли центр поля), а голов всё не было и не было.

«Перед “Зенитом” в прессе создавалось ощущение, что они нас уже обыграли, — вспоминал Соколовский годы спустя. — Во время матча, когда “Зенит” долго не мог забить, игроки начали пихать друг другу. Было видно, что они раздражены и откровенно психуют. Я не думал, что можем победить. Мне вообще некогда было думать о чём-то, кроме атак “Зенита”, они постоянно шли на ворота… Меня там называют каким-то героем, что всё благодаря мне, но это очень переоценено. Где-то я выручил, да, но там и защитники с ленточки выбивали, и штанги были».

«Зенитом» в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководил Анатолий Давыдов, но Бышовец контролировал процесс. В перерыве он спустился из VIP-ложи на скамейку. Тем не менее и это не помогло расколдовать ворота Соколовского. За матч сине-бело-голубые нанесли около 30 ударов, включая полтора десятка в створ, подали огромное количество угловых, использовали все возможные инструменты, чтобы сдвинуть с места тюменский «автобус». А результат — нулевой.

Воспитанник «Зенита» Наумов описывал свои чувства в ходе игры:

«У меня, как ни странно, был физический и эмоциональный подъём. Мне предстояло выйти на поле перед родной публикой. Многие люди болели за меня… Со многими зенитовцами находился в дружеских отношениях. Однако на поле об этом не думал. Запомнились предматчевые прогнозы. Все утверждали, что “Зенит” порвёт “Тюмень”, как Тузик грелку. Однако вышло иначе».

Про встречу «Зенита» с «Тюменью» шутили, что это самый честный матч в истории российского футбола. Вот только игрокам, тренерам и болельщикам петербургской команды было не до смеха. Сине-бело-голубые отдали четвёртое место «Ротору», и некоторые из них плакали, когда прозвучал финальный свисток. Тем временем над стадионом запустили фейерверк. Раз уж приготовили, надо использовать, так ведь? А вратарь «Тюмени» Соколовский, по его словам, после феерического матча на «Петровском» получил приглашение перейти в «Зенит» дублёром Романа Березовского. Вот только затянул с ответом в силу обстоятельств, и место занял молодой воспитанник клуба Вячеслав Малафеев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M9FGEo4TJJQ" title="Зенит 0-0 Тюмень. Чемпионат России 1998" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На пресс-конференции Давыдов не согласился с мнением, что «Зенит» недооценил соперника. Тренер сказал: созданных моментов хватило бы на полсезона, но кое-кому из игроков не хватило мастерства. При этом в атаке у сине-бело-голубых играла восходящая звезда — Александр Панов.

Невероятно, но следующей осенью в еврокубках стартовал всё же «Зенит», а не «Ротор». После того как УЕФА объявил о реформе турнира, оказалось, что четвёртое место не даёт России путёвку в Европу. Волгоградцы рано радовались. «Зенит» же в мае 1999-го выиграл Кубок России. Взял свой первый трофей за 15 лет и получил место в Кубке УЕФА.

В тексте использованы цитаты из интервью для Sports.ru и «Спорта День за Днём».