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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Урал»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Урала» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

Сочи
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 15, 30.10.2022, 14:00

Сочи-Урал-

Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо, Сарвели.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

«Сочи» набрал 20 очков в 14 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (16) — на 10-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (36).

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