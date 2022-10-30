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16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» в добавленное время вырвали победу у «Нижнего Новгорода»

«Нижний Новгород» на выезде проиграл «Крыльям Советов» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:2.

Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"

Автором забитого мяча гостей стал нападающий Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти на 32-й минуте. Защитник самарского клуба Барач сыграл рукой в штрафной площади, за что и был назначен 11-метровый.

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук забил мяч в свои ворота на 90+2-й минуте. Игрок получил две желтые карточки и был удален с поля на 90+7-й минуте. Окончательный счет в матче установил самарцев Гленн Бейл, реализовав пенальти на 90+9-й минуте. Этот гол стал первым для голландца в РПЛ.

После пятнадцати туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с 13 очками.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Торпедо» 6 ноября, а нижегородцы встретятся с ЦСКА на день раньше.

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Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 0:1
Нижний Новгород
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