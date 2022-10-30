«Сочи» прервал победную серию «Урала» в РПЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Кристиан Нобоа (28-я минута, пенальти) и Мусса Сиссако (76), который впервые отличился за «Сочи». У гостей голами отметились Юрий Газинский (31) и Алексей Каштанов (73, пенальти).

«Сочи» прервал трехматчевую серию поражений (два в РПЛ, одно в Кубке России) и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 21 очко. «Урал» прервал серию из шести побед (четыре в РПЛ, два в Кубке) и с 17 очками идет десятым. В следующем туре сочинцы 5 ноября примут московский «Спартак», екатеринбуржцы днем позднее дома сыграют против столичного «Локомотива».