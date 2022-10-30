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18:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Зенит»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 30 октября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Владимир Москалёв (Воронеж).

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Кевин Пина, Кордоба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Хозяева занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Александра Сторожука набрала 24 очка в 14 играх. «Зенит» является лидером соревнований. Подопечные Сергея Семака заработали 36 очков. Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны.

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