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18:35 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч забил лучший бомбардир текущего сезона Российской премьер-лиги Квинси Промес.

Спартак
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 1:0 обыграл столичное «Торпедо» в домашнем матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Открытие Банк Арена».

Единственный мяч на 50-й минуте забил Квинси Промес. Нидерландский нападающий возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона РПЛ с 12 голами.

28-летний полузащитник «Спартака» Роман Зобнин провел 200-й матч в составе красно-белых. Футболист, перешедший в команду в 2016 году, является чемпионом России сезона-2016/17, победителем Кубка России сезона-2021/22, обладателем суперкубка страны 2017 года.

Футболисты «Спартака» провели матч в ретро-форме с классическим ромбом. Как объяснила пресс-служба клуба, данное решение было принято в честь 100-летия клуба, чтобы отдать дань уважения истории команды.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей в различных турнирах. За этот период команда одержала восемь побед и один раз сыграла вничью. Последнее поражение красно-белые потерпели в матче РПЛ против «Ростова» (2:4) 11 сентября.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й позиции с 6 очками. В следующем туре «Спартак» 5 ноября сыграет в гостях с «Сочи». «Торпедо» днем позднее встретится на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».

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Первый тайм: 0:0
Торпедо
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