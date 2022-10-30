«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 1:0 обыграл столичное «Торпедо» в домашнем матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Открытие Банк Арена».

Единственный мяч на 50-й минуте забил Квинси Промес. Нидерландский нападающий возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона РПЛ с 12 голами.

28-летний полузащитник «Спартака» Роман Зобнин провел 200-й матч в составе красно-белых. Футболист, перешедший в команду в 2016 году, является чемпионом России сезона-2016/17, победителем Кубка России сезона-2021/22, обладателем суперкубка страны 2017 года.

Футболисты «Спартака» провели матч в ретро-форме с классическим ромбом. Как объяснила пресс-служба клуба, данное решение было принято в честь 100-летия клуба, чтобы отдать дань уважения истории команды.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей в различных турнирах. За этот период команда одержала восемь побед и один раз сыграла вничью. Последнее поражение красно-белые потерпели в матче РПЛ против «Ростова» (2:4) 11 сентября.